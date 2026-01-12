عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي استعدادًا للانضمام لـ الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن خضوع عمرو. الجزار للكشف الطبي استعدادًا للانضمام للأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر :تقارير.. عمرو الجزار خضع للكشف الطبي استعدادًا للانضمام لـ الأهلي .

علي الجانب الاخر قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

واستقرت رابطة الأندية على تأجيل المباراة، التي كان مقررًا إقامتها يوم 19 يناير الجاري، إلى يوم 9 مارس 2026، على أن تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب الكلية الحربية، في إطار مراعاة ارتباطات المنتخب الوطني خلال المرحلة الحاسمة من البطولة القارية.