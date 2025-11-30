مهاجم الأهلي السابق ينضم لمنتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي استبدال يوسف مهري لاعب نهضة بركان بسبب الإصابة وضم وليد أزارو بدلا منه.

كانت تقارير مغربية قد كشفت عن سفر منير شويعر لاعب نهضة بركان رفقة أشرف بنشرقي ولاعبي نهضة بركان والجيش الملكي إلى الدوحة لتعويض مهري الذي تأكد غيابه لكن الاتحاد المغربي أعلن بشكل رسمي أن استدعاء وليد أزارو لتعويض غياب مهري.

وأشار التقرير إلى استحالة لحاق مهري بالبطولة إذ يحتاج لفترة علاج تقارب ثلاثة أسابيع.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان، وجزر القمر.