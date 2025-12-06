قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بنها الأولى محليا بمعيار الطاقة وضمن الأفضل إفريقيا بتصنيف الجامعات الخضراء 2025

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقدم جامعة بنها بترتيبها الإقليمي ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر وأفريقيا، وفقاً للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة جرين متريك UI GreenMetric لعام 2025 حيث احتلت الجامعة الترتيب الثالث محليا وأفريقيا، وصنفت من أفضل 500 جامعة عالميا لتحتل الترتيب 263 ضمن 1,745 جامعة حول العالم من 95 دولة، بزيادة 268 جامعة و10 دول شاركت هذا العام بذلك التصنيف.

التنمية المستدامة 

وأشار الجيزاوي أن تصنيف جرين متريك يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقاً لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.
وأضافت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الجامعة قد حافظت على ترتيبها محليا بالمركز الأول بمعيار الطاقة وتغير المناخ، كما جاءت بالمركز الأول محليا بمعيار المياه، موضحه ان التصنيف يشتمل على ستة معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هي البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية.
يذكر انه قد ظهرت 38 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة بهذا الإصدار لتصنيف الجامعات الخضراء، بزيادة جامعتين من الجامعات المصرية.

