جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وجُرح 10 آخرون في إطلاق نار وقع يوم السبت، بالعاصمة الإدارية لجنوب أفريقيا، بريتوريا، وفقًا لما ذكرته الشرطة المحلية.

إطلاق نار بمدينة بريتوريا

أكدت الشرطة في جنوب أفريقيا مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في نُزُل سولسفيل في أتيريدجفيل، غرب بريتوريا، جنوب أفريقيا، بينما أصيب أكثر من عشرة آخرين ونُقلوا إلى المستشفى ويُعتقد أن إطلاق النار اندلع حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم، وفقًا لخدمات الطوارئ.

صرحت العميد أثليندا ماثي، المتحدثة الوطنية باسم شرطة جنوب أفريقيا: "قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في سولسفيل، بريتوريا. وأصيب أكثر من عشرة آخرين ونُقلوا إلى المستشفى".