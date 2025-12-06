السفارة العراقية في القاهرة تحتفل بيوم النصر بحضور دبلوماسي رفيع

احتفلت سفارة جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية بيوم النصر، وذلك خلال حفل أقيم في دار سكن السفير في القاهرة، وسط حضور دبلوماسي وإعلامي لافت.

واستهلت الفعالية بفقرة موسيقية قدمتها فرقة الموسيقار يوسف عباس، التي أضفت طابعًا مميزًا على أجواء الاحتفال. وشهد الحفل مشاركة عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب مجموعة من النواب والشخصيات الدبلوماسية والإعلامية، الذين شاركوا العراق احتفاءه بهذه المناسبة الوطنية.

المشاركون في الحفل بالسفارة العراقية في القاهرة

وألقى سفير العراق في القاهرة، الدكتور قحطان طه خلف، كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الشعب العراقي وقواته الأمنية، مشيدًا ببسالتهم وشجاعتهم، ومؤكدًا أن التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون في مواجهة الإرهاب ستظل محفورة في الذاكرة الوطنية.

وشدد السفير على أن يوم النصر سيبقى رمزًا لوحدة العراقيين وصلابتهم وإصرارهم على بناء وطن آمن ومستقر ومزدهر. كما أعرب عن تقديره لحضور الضيوف ومشاركتهم السفارة هذه الذكرى العزيزة.

وتخلل الحفل أحاديث ودية بين الضيوف، عكست عمق العلاقات التي تجمع العراق بعدد من الدول الشقيقة والصديقة. واختتمت الفعالية بتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء من الود والتقدير.