تتساوى مع مثيلاتها في السوق.. الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف
آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية
من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20
استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية
Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟
مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك
كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20

قمة العشرين
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا استبعاد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20 المقبلة حيث دعت بولندا للمشاركة فيها .

وفي وقت لاحق ، وصفت جنوب أفريقيا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم دعوة بريتوريا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين لعام 2026 بأنها “مؤسفة” وغير مبنية على حقائق، مؤكدة أن واشنطن هي التي اختارت مقاطعة قمة جوهانسبرغ الأخيرة “بإرادتها المنفردة”.

وكان ترامب قد أعلن عبر منصة “تروث سوشيال” أن جنوب أفريقيا “رفضت” تسليم رئاسة مجموعة العشرين لممثل السفارة الأمريكية خلال قمة جوهانسبرغ، مضيفاً: “بناءً على توجيهي، جنوب أفريقيا لن تتلقى دعوة لقمة 2026 في ميامي”.


ورغم أن دول مجموعة العشرين لا تدعى رسمياً للقمة بوصفها أعضاء ثابتين، إلا أن الإدارة الأمريكية تستطيع عملياً منع مشاركة جنوب أفريقيا عبر قيود على التأشيرات.

وقال المتحدث باسم رئاسة جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، إن بلاده تدرك أن “العلاقة الثنائية لن تشهد إعادة ضبط حقيقية”، مضيفاً: “إذا تم منع التأشيرات، فسنتحرك إلى الأمام وننظر إلى ما بعد قمة العشرين في الولايات المتحدة”.

وأوضح أن التركيز الحالي هو العمل بشكل وثيق مع باقي أعضاء المجموعة للحفاظ على الزخم الناتج عن قمة جوهانسبرغ.

ترامب يقاطع القمة بدعوى “قتل البيض”
وكان ترامب قد قاطع قمة جوهانسبرغ بسبب ادعائه المثير للجدل بأن الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا تتعرض لـ “قتل واسع النطاق” و “الاستيلاء على أراضيها”، وهي مزاعم تعتبرها حكومة جنوب أفريقيا مضللة ومفبركة وغير مدعومة بأي دلائل موثوقة.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا إن الولايات المتحدة كانت “متوقعة” أن تشارك في القمة، لكنها “اختارت عدم الحضور بإرادتها المنفردة”، مشيراً إلى أنه تم تسليم أدوات رئاسة مجموعة العشرين إلى مسؤول في السفارة الأمريكية في بريتوريا بعد غياب الوفد الرسمي.

وأضاف رامافوزا أن “من المؤسف أن تستمر إدارة ترامب في اتخاذ إجراءات عقابية بحق جنوب أفريقيا اعتماداً على معلومات مضللة وتشويه ممنهج لبلادنا”.

ترامب يوقف “الدعم والتمويل”… وبريتوريا تندد
وفي منشوره الأخير، هاجم ترامب حكومة جنوب أفريقيا بقسوة، قائلاً إنها “غير جديرة بأن تكون عضواً في أي تجمع دولي”، معلناً وقف “جميع المدفوعات والدعم” لجنوب أفريقيا “بشكل فوري”.

وردت بريتوريا بالدعوة إلى تضامن أعضاء مجموعة العشرين والدفاع عن “نزاهة المنتدى وحق جميع الدول الأعضاء في المشاركة دون تمييز”.

واختتمت قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ – وهي الأولى التي تعقد في القارة الأفريقية – بإعلان مشترك يدعو إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، خصوصاً في مواجهة تغير المناخ وتفاقم عدم المساواة الاقتصادية.

وتم تبني الإعلان رغم اعتراضات أمريكية، إذ تتهم واشنطن جنوب أفريقيا بـ “تسييس” رئاستها للمجموعة خلال هذا العام.

