بوتين: اللقاء مع ويتكوف وكوشنير كان ضروريا ومفيدا للغاية
أخبار العالم

بوتين: اللقاء مع ويتكوف وكوشنير كان ضروريا ومفيدا للغاية

محمود نوفل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اللقاء مع مبعوثا الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنير كان ضروريا ومفيدا للغاية.

وقال الرئيس الروسي بوتين في تصريحات له : المقترحات التي قدمها الوفد الأمريكي لموسكو كانت مبنية على اتفاقياته مع ترامب في ألاسكا.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه و خلال المفاوضات مع ويتكوف تمت مناقشة كل نقطة تقريبا وهذا هو سبب طول الاجتماع.

فيما صرح الرئيس بوتين في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام هندية قائلا : روسيا والهند لديهما خطة واعدة واسعة النطاق للتعاون المستقبلي بما في ذلك في مجالات التكنولوجيا والفضاء والطاقة النووية وهناك حلول بما فيها تلك التي يقدمها البنك المركزي تسمح لروسيا والهند بالتكييف مع القيود التجارية.

وأضاف بوتين : روسيا والهند تربطهما علاقات تاريخية فريدة من نوعها وعلاقاتي مع رئيس الوزراء الهندي لا تقتصر على العمل فحسب بل تشمل العلاقات الشخصية أيضا .والعلاقات بين روسيا والهند تتطور في العديد في المجالات

وختم بوتين تصريحاته بالقول : اتفقت مع رئيس الوزراء الهندي منذ فترة طويلة على عقد لقاء و"لدينا الكثير لنتحدث عنه".

