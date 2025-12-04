مصر للطيران تجري تجربة طوارئ داخل مجمع الشحن بمطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن تنفيذ تجربة طوارئ تدريبية ( إخلاء عام - دون حريق ) بمجمع بضائع القاهرة التابع لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي ، وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وعدد من الجهات الأمنية المعاونة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ.

قالت مصر للطيران، إن تجربة الطوارئ تمت بنجاح داخل قرية البضائع، مشيره إلى أنه توقف العمل مؤقت داخل مجمع قرية البضائع، بشكل كامل أثناء تجربة الطوارئ.

وأكدت مصر للطيران، على أهمية الالتزام بتعليمات فرق العمل المختصة والتعاون الكامل لضمان نجاح التجربة وتحقيق أهدافها المنشودة.