مفيش فيروس جديد.. استشاري مناعة يوجه رسالة للمواطنين

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري أمراض البيكتريا والمناعة، أنه لا توجد أي فيروسات جديدة منتشرة في مصر، موضحة أن وزارة الصحة خرجت وأكدت أنه لا يوجد فيروس جديد.

ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: “يا ريت محدش يخاف، لا يوجد أي شيء، يثير القلق كما يعمل البعض عبر السوشيال ميديا لإثارة القلق، وفي حالة ظهور أي شيء سيتم الإعلان”.

المخلوي

وأضافت “عبد الوهاب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الفيروسات التنفسية منتشرة خلال هذه الفترة، وهناك مصاب بالمخلوي، وهناك مصاب بالبرد، وهناك مصاب بكورونا، لأن كورونا لم يختف، لكن جميعها أمراض تنفسية.

ولفتت إلى أن معظم الإصابة بالفيروسات يكون معها تعب في العضلات، وهناك مشكلات في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، لكن في حالة ارتفاع درجات الحرارة لمدة أكثر من ثلاث أيام يجب التوجه للمستشفى.

وطالبت المواطنين بتقديم وجبات صحية مفيدة للأطفال، مشددة على أن كل طفل يحتاج الخضراوات، والبيض، وممارسة الرياضة، وتناول المياه بشكل مستمر، والنوم الصحي.