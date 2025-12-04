قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

جامعة مركز تطلق المنتدى الحديثي في مهرجانها الأدبي بحضور كبار العلماء

الدكتور أيمن الحجار خلال المحاضرة
الدكتور أيمن الحجار خلال المحاضرة

شهدت جامعة مركز الثقافة الإسلامية بالهند افتتاحَ المنتدى الحديثي ضمن فعاليات المهرجان الأدبي، وذلك بحضور كوكبة من العلماء والباحثين، وفي مقدمتهم الدكتور أيمن الحجار من كبار علماء جمهورية مصر العربية والأزهر الشريف، حيث قام فضيلته بافتتاح المنتدى رسميًا.

كما شارك في الحفل  رئيس الجامعة الشيخ محمد عبد الرحمن الفضي، و عبد الله الثقافي عميد كلية أصول الدين، و  عبد الستار الثقافي، إلى جانب حضور علمي متميز من الباحثين وطلاب العلم.

وأكد الدكتور أيمن الحجار خلال كلمته أهمية السنة النبوية، وأنها من خصائص هذه الأمة، مبرزًا مكانة الإسناد والأنساب، وما قدّمه العلماء—قديمًا وحديثًا—من جهود عظيمة في خدمة الحديث النبوي روايةً ودرايةً. كما تمت الإشارة إلى أن علم الحديث هو الأساس الذي بُني عليه علم التحقيق وعلوم الشريعة كافة، وأن صحة الأخبار هي سرّ رسوخ هذا الدين وتميّزه.

وتناول فضيلته دور علماء الهند عبر التاريخ في خدمة الحديث، مؤكدًا أن المكتبة الحديثية الإسلامية تزخر بجهودهم المباركة، وأن الطلبة الهنود يواصلون هذه المسيرة قراءةً وحفظًا لكتب الحديث، مثل:

الأربعين النووية

مصطلح الحديث

بلوغ المرام

نخبة الفكر

بهجة النظر

مقدمة ابن الصلاح

كما أكد  أن طالب التفسير لا غنى له عن علم الحديث؛ لأنه شرحٌ للقرآن الكريم، وأن طالب الفقه يحتاج إليه لأنه علم رسول الله ﷺ، وأن الحديث الشريف يحتاج إلى الإلمام بفنون عديدة لخدمته.

وفي السياق نفسه، أشاد العلماء بجهود علماء الهند في خدمة السنة عبر العصور، ومواقفهم في مواجهة الشبهات، كما أثنوا على جامعة مركز ودورها الريادي، وعلى طلابها الذين يدرسون في جامعة الأزهر لاجتهادهم وحرصهم على تلقي علم الحديث من منابعه الأصيلة.

وتحدث رئيس جامعة مركز، فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الفيضي في كلمته التي ألقاها، عن دور علماء جامعة الأزهر الشريف في نشر علم الحديث والفنون المختلفة، مُشيرًا إلى أن جامعة مركز قد حصلت على المعادلة الرسمية من جامعة الأزهر الشريف.

وأكّد خلال كلمته أن طلبة الجامعة يستفيدون كثيرًا من علماء أهل السنة في رحاب الأزهر الشريف. وكل هذا ثمرة من ثمار جهود مؤسس هذه الجامعة ومفتي الديار الهندية فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد. كما أثنى فضيلته على جهود الطلبة في عقد هذا المنتدى الحديثي بمناسبة المهرجان الأدبي لطلبة إحياء السنة.

وخُتم الحفل بتثمين الجهود المباركة التي يبذلها مفتي الهند في دعم العلوم الشرعية، وفي مقدمتها علم الحديث الشريف، داعين إلى استمرار هذه المبادرات العلمية التي تخدم رسالة الإسلام وتنشر هدي النبي ﷺ.

جامعة مركز الدكتور أيمن الحجار الأزهر الشريف كلية أصول الدين السنة النبوية علم الحديث أبو بكر أحمد مفتي الهند

