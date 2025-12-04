لفظ المرشح سعيد عبدالواحد أنفاسه الأخيرة، في اليوم الثالي من الانتخابات المقرر إقامتها يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، في الوقت الذي يتابع فيها إجراء انتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وفاة مرشح بإمبابة في اليوم الأخير من التصويت بإعادة انتخابات مجلس النواب

وأعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالمرشح سعيد عبدالواحد، وفاته صباح اليوم الخميس، وكتب أحد القائمين عليها: «الحاج سعيد عبدالواحد في ذمة الله»، وسط حالة من الحزن الشديد التي انتابت أهالي المنطقة، الذين انهالوا بالدعاء له.



وتعقد غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا لمتابعة سير العملية الانتخابية باللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت لليوم الثاني والأخير فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الخميس والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن.



وبدأت منذ قليل عملية التصويت فى اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءًا ويعقبها عملية الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين.



وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.



وفتحت اللجان الفرعية أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت لليوم الثاني على التوالي والأخير فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.



وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

اليوم الأول من التصويت بالداخل في إعادة انتخابات مجلس النواب

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء أمس الأربعاء، مؤتمرها لمتابعة غلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول بـ19 دائرة مُلغاة في 7 محافظات ودائرة الإعادة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أكد القاضي أحمد بندارى في بداية المؤتمر أنه بمناسبة حلول اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، تتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات لأبناء مصر الكرام من ذوى الهمم بالشكر لحرصهم على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وما تشهده من مشاركة لافتة من الناخبين ذوى الهمم وحرصا كبيرا على المشاركة في عملية الاقتراع على نحو يبعث على الفخر والاعتزاز إزاء هذه المشاهد الوطنية بكل تفاصيلها.



وأضاف أن هذه المشاركة الفاعلة من هذه الفئة المقدرة من أبناء مصر في انتخابات مجلس النواب الحالية تعكس نجاح الجهود التي اطلعت بها الهيئة بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعاود الهيئة التأكيد على أنها لا تدخر الجهد للتسهيل على الناخبين عموما وعلى ذوى الإعاقة على وجه الخصوص لممارسة حقوقهم والمشاركة الفعالة بما يتفق مع أحكام الدستور والقانونى اشراكهم بصورة حقيقة في مجال العمل السياسي عبر الانتخابات.



وأوضح بندارى أنه تم استقبال 53 شكوى على مدار اليوم، 14 شكوى منها توجيه ناخبين و11 منها عدم السماح لمندوبى المرشحين بالتواجد داخل اللجان و9 شكاوى بتأخير عملية الاقتراع و7 شكاوى ازدحام وتكدس باللجان الانتخابية و7 شكاوى رشاوى انتخابية و3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، وشكوتين بعدم إدراج في قاعدة بيانات الناخبين، موضحا أن الفئات العمرية المقدمة للشكاوى تنوعت بين الشباب والشيوخ وأغلبهم الذكور وشكوتين من الإناث.



وأكد أن الشكاوى الواردة من المحافظات تمثلت في 18 شكوى من سوهاج و18 أخرى من الفيوم، و15 من قنا، و12 شكوى من المحافظات في غير جولة الإعادة، مشيرا إلى تلقى 13 شكوى من الأحزاب جاءت كالتالى: شكوى من حزب الجبهة الوطنية بعدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية دائرة دار السلام وتم الاستعلام من رئيس لجنة المتابعة وأفاد بانتظام العمل وشكوى من حزب الجبهة برفض دخول المندوبين والوكلاء عن المرشحين بلجان مدرسة قوص الثانوية بنين وتم التواصل وتبين وجود 5 مندوبين وشكوى ثالثة من حزب الجبهة باللجنة 32 بمركز أخميم بسوهاج بوجود نقص في أوراق كشف الناخبين وتم استكمل هذه النواقص وشكوى رابعة من الحزب باللجنة 34 من مدرسة الصوامعة الشرق الابتدائية بسوهاج بغلق اللجنة وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بانتظام العمل وشكوى حزب العدل بتوزيع بونات بايتاى البارود وشبراخيت وتم ضبط الواقعة بمعرفة قوات الأمن وشكوى حزب الجيل الديمقراطى بوجود خيمة لتوزيع رشاوى بإمبابة وتم إجراء محضر وشكوى حزب الشعب الجمهورى وجود دعاية انتخابية أمام المقر الانتخابى وتم التنسيق مع الجهة الإدارية وتم إزالتها وشكوى حزب العدل بتعطيل العمل داخل اللجنة رقم 15 وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بانتظام العمل وشكوى من أحد المواقع الإخبارية بوجود أحد المرشحات بدائرة إمبابة بالجيزة أمام لجنة 37 بتتدعى بتوجيه ناخبين لمرشح بعينه وتم التواصل مع رئيس اللجنة وقرر بانتظام العمل وعدم صحة الشكوى.



وتواصلت الهيئة مع رؤساء لجان المتابعة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، أكد المستشار شريف العقبي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة أنه في لجنة 25 بدائرة إمبابة حاول أحد الناخبين تصوير بطاقة الاقتراع وتم تحرير محضر بالواقعة وأنه ورد بلاغ من أحد المرشحين بقيام مرشحين آخر بحشد ناخبين للتصويت الجماعى لهم، وتم إبلاغ مديرية الأمن، وأوضح المستشار تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بالإسكندرية أنه وردت شكوى شفاهية في لجنة 56 من مندوب أحد المرشحين بوجود دعاية لمرشح آخر وبتكليف قوات الأمن لفحص الشكوى تبين عدم صحتها.



وأكد المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة على وجود 13 مخالفة، تمثلت في 9 مخالفات بتوجيه الناخبين وتم تحرير محاضر بشأنها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، ومخالفة عاشرة بضبط أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية وتوزيعها لحث الناخبين على التصويت لصالح أحمد المرشحين وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، ومخالفتين بضبط أحد الناخبين بحوزته صورة ضوئية غير صحيحة لبطاقة اقتراع وتم ضبطه وتحرير مذكرة بهذا الشأن وضبط طفل صغير عمره 13 عاما اندس وسط الناخبين وبحوزته بطاقة رقم قومى غير حقيقة وتم ضبطه بمعرفة قوات الأمن وتحرير حضر بالواقعة، وفى لجنة 44 بأبو حمص قام رئيس اللجن بأداء صلاة المغرب أمام اللجنة فحضر أحد المرشحين وقام بتصوير اللجنة دون إذن وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.



وأشار المستشار عبد الناصر الطيب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج إلى أنه تم ضبط أشخاص بحوزتهم أموال وبطاقات خارج المقرات الانتخابية وتحرير محاضر لهم بمعرفة قوات الأمن وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وأضاف المستشار إسماعيل زناتي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة قنا بوجود 5 مخالفات من رشاوى ودعاية انتخابية خارج المقر الانتخابى وتوجيه للناخبين وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للنيابة العامة، وتم دعم اللجنتين رقمى 6 لجان بـ6 مستشارين احتياطيين لسحب الكثافات التصويتية، وخاصة بلجنة 79 لأنها تقع في قرية اثنين من المرشحين، وأوضح المستشار إيهاب همت رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالفيوم بدعم اللجنتين الفرعيتين رقمى 17 و18 بموظفين ومستشارين احتياطيين لسحب الكثافات التصويتية وتم ضبط رشاوى من أحد الأشخاص خارج اللجنتين 8 و9 بمدرسة الشهيد محمد هاشم.