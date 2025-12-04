وفاه طالب جامعي إثر سقوطه بين عجلات القطار ورصيف المحطة بمشتول السوق

لقي طالب جامعي مصرعه متأثرا بإصابته التي أودت بحياته اثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ومن جانبه نعي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وفاه الطالب الجامعي أحمد محمد تهامي عبد القادر عرفة والبالغ من العمر ١٩ عاماً ، والذي وافته المنيه متأثراً بجراحه أثر سقوطه بين عجلات القطار ورصيف المحطة أثناء تحرك القطار المتجه إلى مدينة الزقازيق في الساعة الثامنة من صباح أمس بمحطة قطار مشتول السوق.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع وكيلي وزارة الصحة والتضامن الإجتماعي بسرعة إنهاء تصاريح الدفن وتقديم كافة الدعم والمساندة لأسره الفقيد وتلبيه كافه احتياجاتهم في تلك المحنة، وإن لله وإن إليه راجعون.