أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات
أ ش أ

أفادت تقارير إعلامية في سريلانكا، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار "ديتواه" إلى 379 قتيلا على الأقل.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الخميس- أن مئات الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن السلطات السريلانكية أعادت فتح الطريق السريع الرئيسي من العاصمة "كولومبو" حتى مدينة "كاندي" لمدة 15 ساعة حيث قام العمال بإزالة الصخور الناجمة عن الانهيارات الأرضية.

وأوضحت الشبكة، أن السلطات قدرت حاجتها إلى نحو سبعة مليارات دولار أمريكي من أجل إعادة بناء المنازل والمصانع والطرق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

يشار إلى أن مناطق كثيرة في قارة آسيا تشهد حاليا موسم الرياح السنوي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.
 

