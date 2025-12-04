قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع عاجل لرئيس الوزراء لمتابعة «وثيقة ملكية الدولة» وتطوير منظومة القرار الحكومي
بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة في مديري مستشفيات الإسكندرية
رواية جديدة تهزّ المعادي.. عزف على جثث النساء للسيد فلاح
سويلم: تطبيق التحول الرقمي بهيئة المساحة ورقمنة ما تقدمه من خدمات
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان

سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على المشاراة بين المدير الفني للمنتخب حلمي طولان، واللاعب محمد شريف، خلال مباراة الفراعنة والكويت في بطولة كأس العرب.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “لو عايز تعرف ليه شوف مروان حمدي لما نزل مكانك في وقت أقل عمل إيه وأنت طوال الشوط الأول و الثاني عملت إيه”.

تفاصيل مشادة محمد شريف مع حلمي طولان

شهدت مباراة منتخب مصر والكويت التى انتهت بالتعادل مشادة كلامية فى الدقيقة 62 لحظة استبدال محمد شريف، حيث اعترض على الكابتن حلمى طولان أثناء خروجه من ملعب المباراة .

وتقدم شريف بعد وصول لاعبى المنتخب الى فندق الاقامة باعتذار الى الكابتن حلمى طولان الذى تقبل اعتذار اللاعب وطالبه بالالتزام فى الفترة المقبلة .

وتطرق أحمد حسن لما حدث بعد استبدال اللاعب محمد شريف، حيث قال الأخير للمدير الفني حلمي طولان: “أنا حاسس إني كنت فايق”. وأشار حسن إلى أن شريف تقدم بالاعتذار بعد المباراة مباشرة، مؤكدًا أن طولان يتعامل مع اللاعبين بروح الأب، ولا يسمح بأي خلافات داخل الفريق. 

