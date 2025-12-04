رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان

علق الإعلامي خالد الغندور، على المشاراة بين المدير الفني للمنتخب حلمي طولان، واللاعب محمد شريف، خلال مباراة الفراعنة والكويت في بطولة كأس العرب.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “لو عايز تعرف ليه شوف مروان حمدي لما نزل مكانك في وقت أقل عمل إيه وأنت طوال الشوط الأول و الثاني عملت إيه”.

تفاصيل مشادة محمد شريف مع حلمي طولان

شهدت مباراة منتخب مصر والكويت التى انتهت بالتعادل مشادة كلامية فى الدقيقة 62 لحظة استبدال محمد شريف، حيث اعترض على الكابتن حلمى طولان أثناء خروجه من ملعب المباراة .

وتقدم شريف بعد وصول لاعبى المنتخب الى فندق الاقامة باعتذار الى الكابتن حلمى طولان الذى تقبل اعتذار اللاعب وطالبه بالالتزام فى الفترة المقبلة .

وتطرق أحمد حسن لما حدث بعد استبدال اللاعب محمد شريف، حيث قال الأخير للمدير الفني حلمي طولان: “أنا حاسس إني كنت فايق”. وأشار حسن إلى أن شريف تقدم بالاعتذار بعد المباراة مباشرة، مؤكدًا أن طولان يتعامل مع اللاعبين بروح الأب، ولا يسمح بأي خلافات داخل الفريق.