أحمد حسن يكشف كواليس خفية في مباراة مصر والكويت بكأس العرب

وجه أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، رسالة بشأن كواليس تسديد ركلات الترجيح في مباراة الكويت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: “ما يحزني إن الناس اللي اشتغلوا مهنة التدريب بيتكلموا بدون معرفة”.

وأضاف: “عمرو السولية مكنش عايز يشوط ضربة الجزاء الثانية، بالعكس هو كان مستني إن احنا هنقوله مين هيشوط لأن احنا عندنا ترتيب السولية رقم 1 والنني رقم 2 وأفشة رقم 3”.

وتابع: “أنا نفسي الناس تسأل قبل ما تتكلم، الناس بتدور على السلبيات بس، والسولية لم يكن لديه 1% نية لتسديد ركلة الجزاء الثانية”.