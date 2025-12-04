نبيل عماد دونجا يواصل التأهيل بعد إصابته الأخيرة.. صور

واصل نجم وسط الزمالك نبيل عماد دونجا التأهيل بعد إصابتة الأخيرة .

تأهيل دونجا

وشارك دونجا صورة له من مرانه اليومي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .

إصابة دونجا

قال مصدر بنادي الزمالك إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، سيغيب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما يهدد تواجده مع المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف في الفترة الحالية بعد إعلان الجهاز الطبي لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.