غياب دونجا 4 إلى 6 أسابيع.. ومشاركته في أمم أفريقيا مهددة

قال مصدر بنادي الزمالك إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، سيغيب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما يهدد تواجده مع المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف في الفترة الحالية بعد إعلان الجهاز الطبي لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد الفوز على زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية قبل السفر مساء الغد إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في الكونفدرالية .

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

تقرر خضوع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي غدٍ الثلاثاء، لتحديد موقفه من مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة بالكونفدرالية.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد الفوز على زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية قبل السفر مساء الغد إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في الكونفدرالية .

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي بالأمس في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.