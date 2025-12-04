انضمام شيكو بانزا إلى معسكر منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا

كشف الإعلامي مينا ماهر عن انضمام شيكو بانزا رسميًا إلى معسكر منتخب أنجولا.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انضمام شيكو بانزا رسميًا إلى معسكر منتخب أنجولا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية ".



دونجا: شيكوبانزا لاعب عشوائي .. وتكوين لجنة فنية للزمالك أصبح ضرورة



وفي إطار آخر ، أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق أن الفريق تأثر بغيابات عديدة خلال مواجهة زيسكو يوناتيد، رغم سيطرته على مجريات اللقاء الذي وصفه بأنه كان سهلاً نسبيًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأوضح دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن العامل البدني تراجع بشكل واضح في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الأداء كان “سيئًا جدًا” في هذه الفترة، مما وضع الفريق تحت ضغط كبير خاصة مع انتهاء المباراة بهدف نظيف فقط، وهي نتيجة يرى أنها دائمًا ما تقلق جماهير الزمالك.

وأضاف أن مجموعة الزمالك صعبة، وأن مواجهة الفريق المقبلة أمام كايزر تشيفز لن تكون سهلة على الإطلاق، معتبرًا أن المستوى البدني لخوان بيزيرا كان أقل من المطلوب، وفقد الكرة أكثر من مرة.

ليس الأفضل

وشدد نجم الزمالك السابق على أن قوام الفريق الحالي ليس الأفضل، مؤكدًا أن المنافسة على البطولات ستكون معقدة في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي، مطالبًا بتشكيل لجنة فنية للتعاقد مع لاعبين كبار يتناسبون مع شخصية الزمالك.

واختتم دونجا تصريحاته مؤكدًا أن شيكو بانزا لاعب “عشوائي” ولا يقدم الإضافة المطلوبة للفريق.