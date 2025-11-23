قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025 وخطوات الاستعلام الرسمي
المركز 24 عالميا.. الصناعات الغذائية: 179 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاتة
انهيار جزئي لعقار من طابقين في الجيزة
حقيقة وجود إصابات من فيروس ماربورج في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
محمد الدهراوي: مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عاما
وزيرة التضامن: نسقنا مع وزارات وجهات لضمان تأدية الحج في أفضل ظروف
أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار
كير ستارمر: النمو والفرص محور قمة مجموعة العشرين 2027
بيخطفوها بـ توك توك.. الداخلية: ضبط عصابة سرقة الهواتف في الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زيسكو الزامبي بالكونفدرالية
مدرب زيسكو: مواجهة الزمالك كانت خططية وفقدنا التركيز
جيش الاحتلال: إقالات كبار الضباط بسبب الفشل الذريع في منع هجوم 7 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دونجا: شيكوبانزا لاعب عشوائي .. وتكوين لجنة فنية للزمالك أصبح ضرورة

شيكو بانزا
شيكو بانزا

أكد تامر عبد الحميد “دونجا” نجم الزمالك السابق أن الفريق تأثر بغيابات عديدة خلال مواجهة زيسكو يوناتيد، رغم سيطرته على مجريات اللقاء الذي وصفه بأنه كان سهلاً نسبيًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

تصريحات دونجا

وأوضح دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن العامل البدني تراجع بشكل واضح في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الأداء كان “سيئًا جدًا” في هذه الفترة، مما وضع الفريق تحت ضغط كبير خاصة مع انتهاء المباراة بهدف نظيف فقط، وهي نتيجة يرى أنها دائمًا ما تقلق جماهير الزمالك.

وأضاف أن مجموعة الزمالك صعبة، وأن مواجهة الفريق المقبلة أمام كايزر تشيفز لن تكون سهلة على الإطلاق، معتبرًا أن المستوى البدني لخوان بيزيرا كان أقل من المطلوب، وفقد الكرة أكثر من مرة.

ليس الأفضل

وشدد نجم الزمالك السابق على أن قوام الفريق الحالي ليس الأفضل، مؤكدًا أن المنافسة على البطولات ستكون معقدة في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي، مطالبًا بتشكيل لجنة فنية للتعاقد مع لاعبين كبار يتناسبون مع شخصية الزمالك.

واختتم دونجا تصريحاته مؤكدًا أن شيكو بانزا لاعب “عشوائي” ولا يقدم الإضافة المطلوبة للفريق.

تامر عبد الحميد الزمالك زيسكو يوناتيد الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

اتفاقية تعاون بين جامعتي الأزهر وخوباي الصينية

اتفاقية تعاون بين جامعتي الأزهر وخوباي الصينية بهدف تعزيز التعاون

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

ايمان عبد اللطيف

خلال يومى انتخابات مجلس النواب.. 315 مدرسة تحصل على إجازة بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد