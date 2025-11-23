مدرب زيسكو: مواجهة الزمالك كانت خططية وفقدنا التركيز

رأى ماثيوز ندلوفو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي، أن مباراة الزمالك اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية كانت خططية في الدرجة الأولى.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" كنا نحاول عدم استقبال هدف مبكر من الزمالك، وفقدنا تركيزنا قبل نهاية الشوط الأول واستقبلنا الهدف".

وواصل ماثيوز ندلوفو: "في الشوط الثاني حاولنا تعديل النتيجة وأهدرنا العديد من الفرص، وكنا بحاجة للتركيز بشكل أفضل في إنهاء الهجمة".

وواصل:" حاولنا في الشوط الثاني استغلال السرعة لدى اللاعبين في ظل بطئ لاعبي الزمالك ولكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا".

وأضاف: "سيطرنا على الشوط الثاني ولكن غياب الخبرة لدى اللاعبين كان من العوامل التي لم تكن في صالحنا خلال اللقاء".

واختتم المدير الفني: "نحن في مرحلة دور المجموعات، ومباراة المصري المقبلة ستكون مختلفة عن لقاء الزمالك، وسنركز في المباراة المقبلة ونستعد لها بجدية".

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

ونقل الجهاز الطبي لفريق الزمالك، نبيل عماد دونجا لاعب الفريق إلى أقرب مستشفى بجوار ستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة زيسكو المقامة حاليًا بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخرج اللاعب متأثرًا في الدقيقة 68، وشارك بدلًا منه محمود جهاد.

وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها.