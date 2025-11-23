الزمالك يهزم زيسكو الزامبي بهدف نظيف في الكونفدرالية

فاز نادي الزمالك على فريق زيسكو الزامبي بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك في الدقيقة 43 من انطلاق المباراة، عن طريق تسديدة خادعة على يسار حارس مرمى زيسكو الزامبي.

وشهدت المباراة سيطرة للزمالك على مجريات اللعب وتهديد مرمى الفريق الزامبي باكثر من فرصة ولكن تألق الحارس حال دون تسجيل الأهداف.

وبتلك نتيجة يحصد الزمالك أول 3 نقاط له في المجموعة الرابعة؛ ليحتل المركز الثاني خلف المصري البورسعيدي، المتصدر بنفس الرصيد، بينما يحتل زيسكو المركز الرابع دون نقاط.

تشكيل الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة زيسكو الزامبى، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – عمر جابر – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر

خط الهجوم: سيف الجزيري – خوان بيزيرا – أحمد شريف

غيابات الزمالك أمام زيسكو

ودخل الزمالك المباراة مفتقداً 9 لاعبين، وهم: ناصر منسى، محمد السيد، سيف جعفر، محمود بنتايج، أحمد حمدي، صلاح مصدق، أحمد عبد الرحيم إيشو، المهدي سليمان، أحمد ربيع.

حكام الزمالك وزيسكو

قاد المباراة تحكيميا طاقم جيبوتي بقيادة محمد ديراني حكما للساحة، وعاونه ليبان عبد الرازق ورشيد وايس مساعدين، محمود ناصر حكم رابع، واختار الكاف الليبي عمر جمعة مراقبا عاما للمباراة.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.