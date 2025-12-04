فيرتز يحصد جائزة رجل مباراة ليفربول وسندرلاند

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تتويج فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام سندرلاند التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من البريميرليج.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم سندرلاند أولًا بهدف شمس الدين طالبي، قبل أن يعود ليفربول بهدف عكسي أحرزه نوردي موكيلي عن طريق الخطأ في مرماه.

واعتمدت رابطة الدوري على تصويت الجماهير، الذي منح فيرتز النسبة الأكبر بواقع 48%، بعد أداء مميز قدمه على مدار اللقاء.

وجاء شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند في المركز الثاني بنسبة 15%، بينما حل حارس مرمى الفريق روبن روفس ثالثًا بنسبة 10%.

المباراة جاءت امتدادًا لصراع قوي بين الفريقين هذا الموسم، وسط متابعة جماهيرية واسعة لأداء العناصر الصاعدة والمتألقة في البريميرليج.