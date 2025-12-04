قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة
بسبب محادثات على سيجنال.. البنتاجون يتهم وزير الدفاع بتعريض القوات للخطر
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيرتز يحصد جائزة رجل مباراة ليفربول وسندرلاند

ليفربول وسندرلاند
ليفربول وسندرلاند
حمزة شعيب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تتويج فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام سندرلاند التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من البريميرليج.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تقدم سندرلاند أولًا بهدف شمس الدين طالبي، قبل أن يعود ليفربول بهدف عكسي أحرزه نوردي موكيلي عن طريق الخطأ في مرماه.

واعتمدت رابطة الدوري على تصويت الجماهير، الذي منح فيرتز النسبة الأكبر بواقع 48%، بعد أداء مميز قدمه على مدار اللقاء.
وجاء شمس الدين طالبي لاعب سندرلاند في المركز الثاني بنسبة 15%، بينما حل حارس مرمى الفريق روبن روفس ثالثًا بنسبة 10%.

المباراة جاءت امتدادًا لصراع قوي بين الفريقين هذا الموسم، وسط متابعة جماهيرية واسعة لأداء العناصر الصاعدة والمتألقة في البريميرليج.

فيرتز ليفربول سندرلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

حملات لضبط المخالفات بالشيخ زايد

حملات صباحية ومسائية لضبط العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى السكان بالشيخ زايد.. صور

إزالة المخالفات بمدينة بدر

جهاز مدينة بدر: إغلاق وحدة سكنية بسبب تحويلها إلى سنتر تعليمي بدون ترخيص.. صور

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

فيديو

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد