قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

أعلنت الفنانة سما المصري إثارة موجة جديدة من الجدل بعد كشف نيتها الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالتزامن مع إعلان دخولها في قصة حب جديدة، مؤكدة أن شريكها يتمتع بقدر كبير من الحنان الذي تعتبره “نقطة ضعفها”.

وكتبت سما عبر حسابها على فيسبوك أن مشاعرها بدأت تتحرك تجاه شخص “حنون”، لافتة إلى أن هذا الحب يبدو حقيقيًا.

وكانت سما قد أكدت سابقًا تلقيها دعمًا كبيرًا من جمهورها للترشح في الانتخابات، حيث نشرت صورة عبر إنستجرام وأعلنت استعدادها لخوض المنافسة البرلمانية المقبلة، مؤكدة التزامها بدعم متابعيها وتلبية رغباتهم.

