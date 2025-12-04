رانيا المشاط: ريادة الأعمال ركيزة أساسية لدفع الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من جوائز مصر لرواد الأعمال في احتفال مميز استضافه المتحف المصري الكبير، حيث اجتمع أكثر من ألف من قادة الأعمال والمبتكرين ورواد الشركات الناشئة للاحتفال بخمس سنوات من تأثير المنصة على منظومة ريادة الأعمال في مصر. وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين في خمس عشرة فئة مختلفة تعكس تنوع الابتكار وقوة المواهب في السوق المحلي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها أن هذه الجوائز أصبحت منصة تكشف بشكل حقيقي عن التحول الذي تشهده ريادة الأعمال في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن الدولة تعمل على توفير بيئة داعمة تسمح بنمو الشركات الناشئة، وتضمن لها الوصول إلى فرص تمويل وتعاون وشراكات تمكنها من التوسع داخل السوق المصري وخارجه.

وأضافت المشاط أن الاحتفال يأتي في لحظة فارقة، حيث يشهد العالم تغيرات اقتصادية معقدة تتطلب أفكارًا مبتكرة وحلولًا تقودها التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن وجود هذا الحدث في المتحف المصري الكبير يحمل دلالة رمزية على الجمع بين تراث مصر العريق ومستقبلها الاقتصادي القائم على الإبداع والابتكار.

ومن جانبه، تناول وزير التربية والتعليم العالى الدكتور طارق شوقي، في كلمته أهمية الاستثمار في العقول الشابة وإتاحة فرص تعليم عملية تواكب متطلبات سوق العمل الجديد. وقال إن ما تحقق داخل منظومة الجوائز يعكس قدرة الشباب المصري على تقديم حلول حقيقية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتعليم الرقمي والصناعات الإبداعية.

وأشار شوقي إلى أن النجاحات التي قدمتها الشركات الفائزة هذا العام تؤكد أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على دعم المبادرات الريادية، وربط التعليم بالتطبيق العملي، وتبني أساليب تفكير جديدة. واعتبر أن وجود هذا العدد الكبير من المبتكرين تحت سقف واحد دليل على أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات القادرة على تقديم قيمة تنافسية إقليمية وعالمية.

ويعد هذا العام الرابع على التوالي الذي تشارك فيه شركة تطوير مصر كشريك استراتيجي للجوائز، في إطار دعمها المستمر لمنظومة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة. كما شارك في رعاية وتنظيم الحدث عدد من المؤسسات الكبرى، بما في ذلك ڤودافون بيزنس كشريك تكنولوجي للسنوات الثلاث المقبلة، وحسن علام القابضة التي استضافت الحدث داخل المتحف، إلى جانب شركاء من القطاعات المصرفية والإعلامية والتكنولوجية.

وأعلن خلال الاحتفال عن قائمة الفائزين التي شملت WideBot AI وAsfoura Books وPÀO وiRead وiSchool وCloud وSahl وغيرها من الشركات التي برزت في مجالات التكنولوجيا والتعليم والاستدامة والصناعات الإبداعية والخدمات المالية. كما شهدت النسخة الخامسة حضورًا وتعاونًا واسعًا من مؤسسات داعمة للابتكار، من بينها Entlaq وAmCham Egypt وElnaggar & Partners وSmashi Business، بما يعزز التكامل داخل النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر.

شاهد الفيديو:

https://youtu.be/Qt3oNMioRlU