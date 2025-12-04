قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق عاصمة بنجلاديش
وفاة مرشح بإمبابة في اليوم الأخير من التصويت بإعادة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رانيا المشاط: ريادة الأعمال ركيزة أساسية لدفع الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

رانبا المشاط
رانبا المشاط
ولاء عبد الكريم

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من جوائز مصر لرواد الأعمال في احتفال مميز استضافه المتحف المصري الكبير، حيث اجتمع أكثر من ألف من قادة الأعمال والمبتكرين ورواد الشركات الناشئة للاحتفال بخمس سنوات من تأثير المنصة على منظومة ريادة الأعمال في مصر. وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين في خمس عشرة فئة مختلفة تعكس تنوع الابتكار وقوة المواهب في السوق المحلي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها أن هذه الجوائز أصبحت منصة تكشف بشكل حقيقي عن التحول الذي تشهده ريادة الأعمال في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن الدولة تعمل على توفير بيئة داعمة تسمح بنمو الشركات الناشئة، وتضمن لها الوصول إلى فرص تمويل وتعاون وشراكات تمكنها من التوسع داخل السوق المصري وخارجه.

وأضافت المشاط أن الاحتفال يأتي في لحظة فارقة، حيث يشهد العالم تغيرات اقتصادية معقدة تتطلب أفكارًا مبتكرة وحلولًا تقودها التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن وجود هذا الحدث في المتحف المصري الكبير يحمل دلالة رمزية على الجمع بين تراث مصر العريق ومستقبلها الاقتصادي القائم على الإبداع والابتكار.

ومن جانبه، تناول وزير التربية والتعليم العالى  الدكتور طارق شوقي، في كلمته أهمية الاستثمار في العقول الشابة وإتاحة فرص تعليم عملية تواكب متطلبات سوق العمل الجديد. وقال إن ما تحقق داخل منظومة الجوائز يعكس قدرة الشباب المصري على تقديم حلول حقيقية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتعليم الرقمي والصناعات الإبداعية.

وأشار شوقي إلى أن النجاحات التي قدمتها الشركات الفائزة هذا العام تؤكد أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على دعم المبادرات الريادية، وربط التعليم بالتطبيق العملي، وتبني أساليب تفكير جديدة. واعتبر أن وجود هذا العدد الكبير من المبتكرين تحت سقف واحد دليل على أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات القادرة على تقديم قيمة تنافسية إقليمية وعالمية.

ويعد هذا العام الرابع على التوالي الذي تشارك فيه شركة تطوير مصر كشريك استراتيجي للجوائز، في إطار دعمها المستمر لمنظومة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة. كما شارك في رعاية وتنظيم الحدث عدد من المؤسسات الكبرى، بما في ذلك ڤودافون بيزنس كشريك تكنولوجي للسنوات الثلاث المقبلة، وحسن علام القابضة التي استضافت الحدث داخل المتحف، إلى جانب شركاء من القطاعات المصرفية والإعلامية والتكنولوجية.

وأعلن خلال الاحتفال عن قائمة الفائزين التي شملت WideBot AI وAsfoura Books وPÀO وiRead وiSchool وCloud وSahl وغيرها من الشركات التي برزت في مجالات التكنولوجيا والتعليم والاستدامة والصناعات الإبداعية والخدمات المالية. كما شهدت النسخة الخامسة حضورًا وتعاونًا واسعًا من مؤسسات داعمة للابتكار، من بينها Entlaq وAmCham Egypt وElnaggar & Partners وSmashi Business، بما يعزز التكامل داخل النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر.

شاهد الفيديو:
https://youtu.be/Qt3oNMioRlU

تكامل تنمبة رانيا المشاط ريادة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ قانون دولي: استهداف 19 دولة بقرار الهجرة إهانة لشعوب كاملة

الدكتور محمد المغربي

صورة وغزل وأكاذيب.. كيف تحوّل منشور الدكتور محمد المغربي إلى جدل على السوشيال ميديا؟

السباح الناشئ يوسف محمد

مأساة يوسف محمد.. إهمال في بطولة رسمية ينهي حياة سباح واعد ويضع الاتحاد في قفص الاتهام

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد