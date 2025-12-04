زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب منطقة شينجيانغ في الصين

أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني تسجيل مراكز الرصد التابعة له زلزالا بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب منطقة شينجيانغ.

وفي وقت لاحق ، أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن زلزالا بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "سيبي" في إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.



وأفاد المركز الوطني - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي مقاطعة "سيبي"، وعلى عمق عشرة كيلومترات.



يشار إلى أن باكستان تقع على الحدود بين الصفائح التكتونية للهند وأوراسيا، ما يجعلها معرضة للزلازل.