أزمة مزدوجة تضرب أوكرانيا.. هجمات روسية شرسة وزلزال سياسي يضرب زيلينسكي

واجهت كييف هجمات ليلية من الجمعة إلى السبت، بعد ساعات من إقالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدير مكتبه وكبير مفاوضيه أندريه يرماك، إثر مداهمة منزله، في إطار تحقيق فساد شامل.

إقالة يرماك

وشكّل إقالة يرماك ضربة موجعة لزيلينسكي، الذي يواجه هجومًا روسيًا متصاعدًا في الشرق، في الوقت الذي تُروّج فيه واشنطن لخطة لإنهاء الحرب، تخشى كييف أن تُقدّم تنازلات كبيرة لموسكو.

ومن المتوقع وصول مفاوضين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وكان من المفترض أن يتفاوض يرماك، البالغ من العمر 54 عامًا، نيابةً عن أوكرانيا في المحادثات، وقال زيلينسكي إنه سيُجري مشاورات يوم السبت لاختيار بديل له.

قصف روسي على كييف

وأوضح مسؤولون أن طائرات روسية مُسيّرة ضربت كييف، مما أسفر عن مقتل شخص وتسبب في أضرار وانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في العاصمة، إلى جانب إصابة نحو اثني عشر شخصًا بجروح جراء قصف مبانٍ سكنية في عدة أحياء.

سُمع دوي انفجارات طوال الليل، واستمر الإنذار الجوي لأكثر من تسع ساعات.

صرح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تيليجرام: "انقطعت الكهرباء عن الجزء الغربي من العاصمة، سيعمل عمال الكهرباء على إعادة التيار الكهربائي".

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف الحرب، يقود المحادثات هذا الأسبوع سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، رستم عمروف، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين كبيرين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية الأمر.

أعلن زيلينسكي في خطاب مصور: "سيتم إعادة تنظيم مكتب رئيس أوكرانيا. وقد قدم رئيس المكتب، أندريه يرماك، استقالته".

الفساد في أوكرانيا

يوم الجمعة، أعلن محققو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (NABU) أنها ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد داهما شقة يرماك في إطار تحقيق.

ولم يُفصحوا عن طبيعة العملية، بينما أكد يرماك تعاونه الكامل.

وُجهت إلى يرماك تهم بالتورط في مخطط رشاوى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة الاستراتيجي، كشفه المحققون في وقت سابق من هذا الشهر.

شبكة الكهرباء في أوكرانيا

وأثارت القضية غضبًا شعبيًا واسع النطاق في وقت تُثقل فيه روسيا كاهل شبكة الكهرباء في أوكرانيا، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ويهدد بانقطاع التدفئة في الشتاء.

وفي مواجهة هذه الفضيحة، سعى زيلينسكي إلى حشد الشعب يوم الجمعة.

وقال في خطابه: "إذا فقدنا وحدتنا، فإننا نخاطر بخسارة كل شيء: أنفسنا، وأوكرانيا، ومستقبلنا".

كان يرماك أهم حليف لزيلينسكي، لكن في كييف، يقول معارضوه إنه راكم نفوذًا، ويمنع الوصول إلى الرئيس، ويهمّش الأصوات الناقدة بلا هوادة.