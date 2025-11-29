قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
الزراعة: بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة مزدوجة تضرب أوكرانيا.. هجمات روسية شرسة وزلزال سياسي يضرب زيلينسكي

زيلينسكي
زيلينسكي
ناصر السيد

واجهت كييف هجمات ليلية من الجمعة إلى السبت، بعد ساعات من إقالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدير مكتبه وكبير مفاوضيه أندريه يرماك، إثر مداهمة منزله، في إطار تحقيق فساد شامل.

إقالة يرماك

وشكّل إقالة يرماك ضربة موجعة لزيلينسكي، الذي يواجه هجومًا روسيًا متصاعدًا في الشرق، في الوقت الذي تُروّج فيه واشنطن لخطة لإنهاء الحرب، تخشى كييف أن تُقدّم تنازلات كبيرة لموسكو.

ومن المتوقع وصول مفاوضين أوكرانيين إلى الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وكان من المفترض أن يتفاوض يرماك، البالغ من العمر 54 عامًا، نيابةً عن أوكرانيا في المحادثات، وقال زيلينسكي إنه سيُجري مشاورات يوم السبت لاختيار بديل له.

قصف روسي على كييف

وأوضح مسؤولون أن طائرات روسية مُسيّرة ضربت كييف، مما أسفر عن مقتل شخص وتسبب في أضرار وانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في العاصمة، إلى جانب إصابة نحو اثني عشر شخصًا بجروح جراء قصف مبانٍ سكنية في عدة أحياء.

سُمع دوي انفجارات طوال الليل، واستمر الإنذار الجوي لأكثر من تسع ساعات.

صرح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تيليجرام: "انقطعت الكهرباء عن الجزء الغربي من العاصمة، سيعمل عمال الكهرباء على إعادة التيار الكهربائي".

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف الحرب، يقود المحادثات هذا الأسبوع سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، رستم عمروف، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين كبيرين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية الأمر.

أعلن زيلينسكي في خطاب مصور: "سيتم إعادة تنظيم مكتب رئيس أوكرانيا. وقد قدم رئيس المكتب، أندريه يرماك، استقالته".

الفساد في أوكرانيا

يوم الجمعة، أعلن محققو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (NABU) أنها ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد داهما شقة يرماك في إطار تحقيق.

ولم يُفصحوا عن طبيعة العملية، بينما أكد يرماك تعاونه الكامل.

وُجهت إلى يرماك تهم بالتورط في مخطط رشاوى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة الاستراتيجي، كشفه المحققون في وقت سابق من هذا الشهر.

شبكة الكهرباء في أوكرانيا

وأثارت القضية غضبًا شعبيًا واسع النطاق في وقت تُثقل فيه روسيا كاهل شبكة الكهرباء في أوكرانيا، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ويهدد بانقطاع التدفئة في الشتاء.

وفي مواجهة هذه الفضيحة، سعى زيلينسكي إلى حشد الشعب يوم الجمعة.

وقال في خطابه: "إذا فقدنا وحدتنا، فإننا نخاطر بخسارة كل شيء: أنفسنا، وأوكرانيا، ومستقبلنا".

كان يرماك أهم حليف لزيلينسكي، لكن في كييف، يقول معارضوه إنه راكم نفوذًا، ويمنع الوصول إلى الرئيس، ويهمّش الأصوات الناقدة بلا هوادة.

أزمة مزدوجة أزمة مزدوجة تضرب أوكرانيا أوكرانيا هجمات روسية زلزال سياسي زيلينسكي إقالة يرماك قصف روسي على كييف الفساد في أوكرانيا شبكة الكهرباء في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

الاجازات

مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري: متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لتحقيق الأمن الغذائي

مشاركة رئيس المحطات النووية بمؤتمر العلماء بروسيا

مشاركة رئيس هيئة المحطات النووية في مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي – روسيا

صيانة الشبكات

لجان للأعطال.. تفاصيل استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الشتاء

بالصور

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد