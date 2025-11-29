قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
الزراعة: بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الجديد
أخبار العالم

اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات A320 بسبب خلل برمجي

أ ش أ

تسبب استدعاء عاجل أصدرته شركة "إيرباص" الأوروبية لإجراء تحديثات برمجية في أكثر من 6,000 طائرة من طراز A320 حول العالم في اضطراب واسع بحركة السفر الجوي، بعدما أجبرت شركات الطيران على وقف تشغيل جزء كبير من أسطولها خلال واحد من أكثر عطلات السفر ازدحاما في العام.


وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، بأن التوجيه، الذي يعد من بين الأكبر في تاريخ "إيرباص"، امتد تأثيره سريعا إلى رحلات العطلات الأمريكية ووصل إلى آسيا وأستراليا، حيث تعتمد العديد من شركات الطيران على عائلة طائرات A320 في تشغيل شبكات الرحلات القصيرة.


وقالت "إيرباص" إن التوجيه جاء بعد واقعة كشفت أن "الإشعاع الشمسي الشديد قد يؤثر على البيانات الأساسية لوظائف التحكم بالطائرة"، محذرة من أن الخلل قد يؤدي، في أسوأ الحالات، إلى "حركة غير مقصودة في رافعة الاتزان".


وذكرت شركة أمريكان إيرلاينز، أكبر مشغل لطائرات A320 في العالم، أن الاستدعاء شمل 209 طائرات بعد مراجعة القوائم الأولى التي ضمت أكثر من 340 طائرة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تحديثات البرمجيات لأغلب الطائرات، على أن تكتمل البقية خلال الساعات المقبلة.


وفي اليابان، أعلنت مجموعة ANA هولدينجز إلغاء 95 رحلة داخلية، ما أدى إلى تأثر نحو 13 ألفا و200 مسافر، في وقت تعتمد فيه المجموعة وشركاتها التابعة، وبينها Peach Aviation، على أسطول كبير من طائرات "إيرباص".


وقالت طيران الهند، المملوكة جزئيا لـ سنغافورة إيرلاينز، إنها استكملت التحديثات على أكثر من 40% من طائراتها المتأثرة دون تسجيل حالات إلغاء، رغم تأخر بعض الرحلات أو إعادة جدولتها، فيما أوضحت شركة Scoot، التابعة أيضا لـ"سنغافورة إيرلاينز"، أن 21 من أصل 29 طائرة A320 تحتاج إلى التعديل وأن العمل جار لاستكماله.


وفي أستراليا، أعلنت شركة "جت ستار" إلغاء نحو 90 رحلة، بعد اكتشاف حاجة 34 طائرة للتحديث، مشيرة إلى أن 20 طائرة عادت بالفعل للخدمة، بينما يتوقع تجهيز الطائرات المتبقية خلال الليل، بما يسمح باستئناف الرحلات اعتباراً من الأحد 30 نوفمبر.
وأوضحت وكالة سلامة الطيران الأوروبية في توجيه طارىء أن رحلة لشركة JetBlue في 30 أكتوبر شهدت "انخفاضا محدودا وغير مقصود في مقدمة الطائرة"، فيما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توجيها طارئا مماثلا، يلزم مشغلي الطراز المتأثر بإجراء التحديثات المطلوبة.

إيرباص الطيران أستراليا الهند اليابان

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

