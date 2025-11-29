اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات A320 بسبب خلل برمجي

تسبب استدعاء عاجل أصدرته شركة "إيرباص" الأوروبية لإجراء تحديثات برمجية في أكثر من 6,000 طائرة من طراز A320 حول العالم في اضطراب واسع بحركة السفر الجوي، بعدما أجبرت شركات الطيران على وقف تشغيل جزء كبير من أسطولها خلال واحد من أكثر عطلات السفر ازدحاما في العام.



وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، بأن التوجيه، الذي يعد من بين الأكبر في تاريخ "إيرباص"، امتد تأثيره سريعا إلى رحلات العطلات الأمريكية ووصل إلى آسيا وأستراليا، حيث تعتمد العديد من شركات الطيران على عائلة طائرات A320 في تشغيل شبكات الرحلات القصيرة.



وقالت "إيرباص" إن التوجيه جاء بعد واقعة كشفت أن "الإشعاع الشمسي الشديد قد يؤثر على البيانات الأساسية لوظائف التحكم بالطائرة"، محذرة من أن الخلل قد يؤدي، في أسوأ الحالات، إلى "حركة غير مقصودة في رافعة الاتزان".



وذكرت شركة أمريكان إيرلاينز، أكبر مشغل لطائرات A320 في العالم، أن الاستدعاء شمل 209 طائرات بعد مراجعة القوائم الأولى التي ضمت أكثر من 340 طائرة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تحديثات البرمجيات لأغلب الطائرات، على أن تكتمل البقية خلال الساعات المقبلة.



وفي اليابان، أعلنت مجموعة ANA هولدينجز إلغاء 95 رحلة داخلية، ما أدى إلى تأثر نحو 13 ألفا و200 مسافر، في وقت تعتمد فيه المجموعة وشركاتها التابعة، وبينها Peach Aviation، على أسطول كبير من طائرات "إيرباص".



وقالت طيران الهند، المملوكة جزئيا لـ سنغافورة إيرلاينز، إنها استكملت التحديثات على أكثر من 40% من طائراتها المتأثرة دون تسجيل حالات إلغاء، رغم تأخر بعض الرحلات أو إعادة جدولتها، فيما أوضحت شركة Scoot، التابعة أيضا لـ"سنغافورة إيرلاينز"، أن 21 من أصل 29 طائرة A320 تحتاج إلى التعديل وأن العمل جار لاستكماله.



وفي أستراليا، أعلنت شركة "جت ستار" إلغاء نحو 90 رحلة، بعد اكتشاف حاجة 34 طائرة للتحديث، مشيرة إلى أن 20 طائرة عادت بالفعل للخدمة، بينما يتوقع تجهيز الطائرات المتبقية خلال الليل، بما يسمح باستئناف الرحلات اعتباراً من الأحد 30 نوفمبر.

وأوضحت وكالة سلامة الطيران الأوروبية في توجيه طارىء أن رحلة لشركة JetBlue في 30 أكتوبر شهدت "انخفاضا محدودا وغير مقصود في مقدمة الطائرة"، فيما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توجيها طارئا مماثلا، يلزم مشغلي الطراز المتأثر بإجراء التحديثات المطلوبة.