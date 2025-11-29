موجة اعتداءات غير مسبوقة.. دب يهاجم رجلًا داخل مرحاض عام في اليابان

شهدت اليابان حادثًا غريبًا بعد تعرض رجل يبلغ من العمر 69 عامًا لهجوم من دب داخل مرحاض عام في محافظة غونما شمال طوكيو، في الساعات الأولى من صباح الجمعة. ووفقًا لتقارير كيودو وإن إتش كيه، كان الرجل يهم بمغادرة الحمام عندما فوجئ بالدب، الذي يتراوح طوله بين 1 و1.5 متر، يطل من الداخل.

وسقط الرجل أرضًا وتمكن من صد الدب بالركل، ما دفع الحيوان للفرار. ورغم إصابته بجروح طفيفة في ساقه، استطاع الوصول إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث.

يأتي الهجوم في ظل موجة قياسية من اعتداءات الدببة في اليابان هذا العام، حيث سجلت البلاد منذ أبريل 13 وفاة و197 هجومًا – وهو رقم غير مسبوق – معظمها في محافظات أكيتا وإيواته وفوكوشيما. ومن المرجح أن يتجاوز عام 2025 الرقم القياسي السابق البالغ 219 هجومًا خلال عام واحد.

يشير الخبراء إلى أن السبب يعود إلى نقص محاصيل البلوط وبذور الزان في الغابات، ما دفع الدببة إلى التوغل داخل المناطق السكنية بحثًا عن الطعام.

وتواجه السلطات اليابانية تحدّيًا كبيرًا بسبب نقص أعداد الصيادين؛ ما دفع الحكومة إلى إرسال قوات من الدفاع الذاتي ودعم الشرطة بالسماح بإطلاق النار على الدببة في بعض المناطق. وفي حادثة مرتبطة بالأزمة، اعتذرت بلدية في شمال شرق اليابان بعدما اكتشفت أن صورة نشرتها للتحذير من الدببة كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي.