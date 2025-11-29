قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
الزراعة: بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الجديد
أخبار العالم

فيضانات آسيا تبتلع المدن.. أكثر من 350 قتيلا وآلاف المحاصرين على أسطح المنازل

فيضانات آسيا
فيضانات آسيا
ناصر السيد

تجاوز عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة في جنوب شرق آسيا 350 قتيلاً يوم السبت، مع انطلاق عمليات التنظيف والبحث والإنقاذ في إندونيسيا وتايلاند وماليزيا.

فيضانات جنوب شرق آسيا

غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات شاسعة من الدول الثلاث هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل المئات وتقطع السبل بالآلاف، وكثيرون منهم على أسطح المنازل في انتظار الإنقاذ، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

يكافح رجال الإنقاذ في إندونيسيا للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً في جزيرة سومطرة، حيث لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

الفيضانات في إندونيسيا

أسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفقاً لأرقام سلطات الكوارث.

صرح إلهام وهاب، المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث الإقليمية في غرب سومطرة، في وقت متأخر من يوم الجمعة: "حتى الليلة، سُجلت 61 حالة وفاة، ولا يزال البحث جارياً عن 90 آخرين"، مُحدّثاً حصيلة سابقة بلغت 23 قتيلاً في المقاطعة.

في شمال سومطرة، لقي 116 شخصًا حتفهم، بينما بلغ عدد القتلى في إقليم آتشيه 35 شخصًا على الأقل، وفقًا للأرقام الصادرة عن الوكالة.

صرح سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطنية للكوارث، في مؤتمر صحفي بأن عملية تلقيح السحب ستبدأ في غرب سومطرة للحد من هطول الأمطار، التي هدأ معظمها بحلول يوم السبت.

الأمطار الغزيرة في تايلاند

في جنوب تايلاند، وصل منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار (حوالي 10 أقدام) في مقاطعة سونغكلا، وأودى بحياة 145 شخصًا على الأقل في أحد أسوأ الفيضانات منذ عقد.

نقل العاملون في أحد مستشفيات هات ياي المتضررة بشدة الجثث إلى شاحنات مبردة بعد أن تجاوزت المشرحة سعتها الاستيعابية.

زار رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول ملجأً للنازحين في المنطقة يوم الجمعة.

وقال للصحفيين في لقطات بثتها قناة أمارين تي في: "أعتذر لهم حقًا عن السماح بحدوث هذا خلال فترة وجودي في الحكومة".

وأضاف، معلنًا عن إطار زمني مدته أسبوعان لتنظيف المنطقة: "الخطوة التالية هي منع تدهور الوضع".

ونفذت الحكومة التايلاندية تدابير إغاثة للمتضررين من الفيضانات، بما في ذلك تعويضات تصل إلى مليوني بات (62 ألف دولار) للأسر التي فقدت أفرادًا من عائلاتها.

وتزايدت الانتقادات العامة لاستجابة تايلاند للفيضانات، وتم إيقاف مسؤولين محليين عن العمل بسبب إخفاقاتهما المزعومة.

لقي شخصان حتفهما في ماليزيا جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة غمرت مساحات واسعة من ولاية بيرليس الشمالية.

يُكثر موسم الرياح الموسمية السنوي، الذي يمتد عادةً بين يونيو وسبتمبر، من هطول أمطار غزيرة، مما يُسبب انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.

أدت عاصفة استوائية إلى تفاقم الأوضاع، وتُعتبر حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وتايلاند من بين أعلى حصيلة في تلك الدول في السنوات الأخيرة.

تغير المناخ

أثّر تغير المناخ على أنماط العواصف، بما في ذلك مدة وشدة الموسم، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة وهبوب رياح أقوى.

يُحافظ المناخ الأكثر دفئًا على رطوبة أكبر، مما يُؤدي إلى هطول أمطار أكثر غزارة، بينما يُمكن للمحيطات الأكثر دفئًا أن تُعزز قوة العواصف.

فيضانات آسيا فيضانات آسيا تبتلع المدن أسطح المنازل الفيضانات في إندونيسيا الأمطار الغزيرة في تايلاند

