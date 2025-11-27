إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية تدمر مجتمعات بأكملها بجزيرة سومطرة

استيقظت إندونيسيا هذا الأسبوع على مشاهد دمار واسعة في جزيرة سومطرة بأقصى غرب البلاد، بعد أيام من الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تسببت في فيضانات جارفة وانهيارات أرضية أودت بحياة عدد من السكان وشرّدت عشرات الآلاف ودَفعت العديد من المناطق لإعلان حالة الطوارئ.



وفي إقليم آتشيه، أعلنت السلطات المحلية حالة الكارثة في 10 من أصل 23 مقاطعة ومدينة، بعدما ارتفع منسوب المياه وأجبر 1,497 شخص على النزوح أمس الأربعاء. كما تم تسجيل وفاتين بسبب الكارثة.



وأفادت وكالة إدارة الكوارث، في بيان اليوم /الخميس/، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في آتشيه اجتاحت الإقليم وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي وسبب أضرارًا بالبنية التحتية الأساسية.



وقال القائم بأعمال رئيس الوكالة فادمي رضوان:" تضررت 14 ألفا و235 أسرة، أي ما يعادل 46 ألفا و893 شخصًا، فيما نزح 1,497 فردًا بسبب الفيضانات العارمة".



وعزت السلطات حجم الدمار إلى الأمطار الغزيرة المتواصلة والرياح العاتية وطبيعة الأرض غير المستقرة، ما أدى إلى فيضانات واسعة وحركات انزلاق للتربة وانهيارات أرضية في المناطق الجبلية والساحلية الأكثر هشاشة.



وتركزت الفيضانات في مناطق بيروين ولوكسيماوي ولانجسا وآتشيه الشرقية وبينر ميرياه وجايو لويز وآتشيه سينكيل وآتشيه الشمالية وآتشيه تاميانتج وآتشيه الجنوبية، حيث تراوحت أعماق المياه بين 30 و80 سنتيمترًا داخل الأحياء السكنية.



ولم تتوقف الأزمة عند آتشيه؛ إذ شهدت مناطق واسعة من سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أنهكت الحكومات المحلية وفرق الإنقاذ.



وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن مقاطعة تابانولي الوسطى كانت من الأكثر تضررًا، مع تسجيل مناطق منكوبة في باديري وبينانجسوري ولوموت وساروديك وتوكا وباندا وسيبابانجون وتابيان ناولي وكولانج.

