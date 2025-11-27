قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية تدمر مجتمعات بأكملها بجزيرة سومطرة

إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية مميتة تدمّر مجتمعات بأكملها في جزيرة سومطرة
إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية مميتة تدمّر مجتمعات بأكملها في جزيرة سومطرة
أ ش أ

استيقظت إندونيسيا هذا الأسبوع على مشاهد دمار واسعة في جزيرة سومطرة بأقصى غرب البلاد، بعد أيام من الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تسببت في فيضانات جارفة وانهيارات أرضية أودت بحياة عدد من السكان وشرّدت عشرات الآلاف ودَفعت العديد من المناطق لإعلان حالة الطوارئ.


وفي إقليم آتشيه، أعلنت السلطات المحلية حالة الكارثة في 10 من أصل 23 مقاطعة ومدينة، بعدما ارتفع منسوب المياه وأجبر 1,497 شخص على النزوح أمس الأربعاء. كما تم تسجيل وفاتين بسبب الكارثة.


وأفادت وكالة إدارة الكوارث، في بيان اليوم /الخميس/، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في آتشيه اجتاحت الإقليم وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي وسبب أضرارًا بالبنية التحتية الأساسية.


وقال القائم بأعمال رئيس الوكالة فادمي رضوان:" تضررت 14 ألفا و235 أسرة، أي ما يعادل 46 ألفا و893 شخصًا، فيما نزح 1,497 فردًا بسبب الفيضانات العارمة".


وعزت السلطات حجم الدمار إلى الأمطار الغزيرة المتواصلة والرياح العاتية وطبيعة الأرض غير المستقرة، ما أدى إلى فيضانات واسعة وحركات انزلاق للتربة وانهيارات أرضية في المناطق الجبلية والساحلية الأكثر هشاشة.


وتركزت الفيضانات في مناطق بيروين ولوكسيماوي ولانجسا وآتشيه الشرقية وبينر ميرياه وجايو لويز وآتشيه سينكيل وآتشيه الشمالية وآتشيه تاميانتج وآتشيه الجنوبية، حيث تراوحت أعماق المياه بين 30 و80 سنتيمترًا داخل الأحياء السكنية.


ولم تتوقف الأزمة عند آتشيه؛ إذ شهدت مناطق واسعة من سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أنهكت الحكومات المحلية وفرق الإنقاذ.


وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن مقاطعة تابانولي الوسطى كانت من الأكثر تضررًا، مع تسجيل مناطق منكوبة في باديري وبينانجسوري ولوموت وساروديك وتوكا وباندا وسيبابانجون وتابيان ناولي وكولانج.
 

إندونيسيا مشاهد دمار واسعة في جزيرة سومطرة الأمطار الغزيرة فيضانات جارفة انهيارات أرضية أودت بحياة عدد من السكان إعلان حالة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب: دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليات قادرون باختلاف

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك

عماد النحاس

شوبير يشيد بـ موقف إدارة الزوراء العراقي تجاه النحاس

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد