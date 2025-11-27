محطات بارزة في تاريخ شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات

تأسست شركة نيسان المتخصصة في صناعة السيارات في اليابان في 26 ديسمبر 1933 على يد يوشيسوكي أيكاوا، ولكن جذورها تعود إلى عام 1911 بتأسيس شركة كايشينشا، والتي أنتجت أول سيارة يابانية "DAT" عام 1914.

تاريخ شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات

في عام 1933، اندمجت "DAT Jidosha Seizo" (الصانع الأصلي لسيارات داتسون) مع شركة تابعة لـ "نيهون سانغيو" (المعروفة لاحقًا باسم نيسان)، وفي عام 1934 تم تأسيس "نيسان موتور المحدودة" رسمياً.

بداية شركة نيسان اليابانية

بدأت نيسان كـ علامة في شركة كايشينشا التي أنتجت أول سيارة يابانية باسم "DAT" في عام 1931، وأنتجت الشركة طراز "Datson"، وهو ما يعرف لاحقًا باسم "Datsun".

التأسيس الرسمي لـ شركة نيسان

استحوذت شركة نيهون سانيو التي أسسها يوشيسوكي أيكاوا على شركة "DAT Jidosha Seizo" في عام 1933.

وتأسست شركة "Jidōsha Seizō" لإنتاج وبيع سيارات “Datsun”.

وفي عام 1934، تم فصل قسم السيارات وتأسيس شركة "نيسان موتور المحدودة" رسميًا مع استمرار بيع السيارات تحت اسم "Datsun" في البداية.

نمو شركة نيسان اليابانية

خلال الحرب العالمية الثانية، ركزت شركة نيسان على إنتاج الشاحنات والمركبات العسكرية.

وبعد الحرب، استعادت الشركة مصانعها في عام 1955، وفي الستينات دخلت الشركة الأسواق العالمية ونمت مبيعاتها بشكل كبير، وتم إنشاء مصانع في الخارج.

الشراكة العالمية لشركة نيسان

في عام 1999 دخلت نيسان في شراكة استراتيجية مع شركة رينو الفرنسية، ما ساهم في نجاحها العالمي وتحقيق تحول في أدائها.

وفي عام 2009، أطلقت شركة نيسان سيارة "ليف" الكهربائية، وفي عام 2013 أعادت إطلاق علامة "Datsun" لخطوط السيارات منخفضة التكلفة قبل أن تلغيها مرة أخرى في عام 2020، وتم إطلاق قسم "إنفينيتي" للسيارات الفاخرة في عام 1989.

مواصفات سيارة نيسان Datsun

سيارة نيسان داتسون تختلف بشكل كبير لأنها تشير إلى طرازات تاريخية مختلفة تتنوع من سيارات ركاب صغيرة مثل داتسون 100A بمحرك سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 45 حصانا، وتطورت إلى سيارات رياضية.

وأنتجت داتسون 240Z بمحرك قوي 6 سلندر، وشاحنات مثل داتسون 720 بمحركات مختلفة وأحجام متنوعة.