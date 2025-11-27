قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
محطات بارزة في تاريخ شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات

إبراهيم القادري

تأسست شركة نيسان المتخصصة في صناعة السيارات في اليابان في 26 ديسمبر 1933 على يد يوشيسوكي أيكاوا، ولكن جذورها تعود إلى عام 1911 بتأسيس شركة كايشينشا، والتي أنتجت أول سيارة يابانية "DAT" عام 1914.

في عام 1933، اندمجت "DAT Jidosha Seizo" (الصانع الأصلي لسيارات داتسون) مع شركة تابعة لـ "نيهون سانغيو" (المعروفة لاحقًا باسم نيسان)، وفي عام 1934 تم تأسيس "نيسان موتور المحدودة" رسمياً.

- تاريخ شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات:

بداية شركة نيسان اليابانية

بدأت نيسان كـ علامة في شركة كايشينشا التي أنتجت أول سيارة يابانية باسم "DAT" في عام 1931، وأنتجت الشركة طراز "Datson"، وهو ما يعرف لاحقًا باسم "Datsun".

التأسيس الرسمي لـ شركة نيسان

استحوذت شركة نيهون سانيو التي أسسها يوشيسوكي أيكاوا على شركة "DAT Jidosha Seizo" في عام 1933.

وتأسست شركة "Jidōsha Seizō" لإنتاج وبيع سيارات “Datsun”.

وفي عام 1934، تم فصل قسم السيارات وتأسيس شركة "نيسان موتور المحدودة" رسميًا مع استمرار بيع السيارات تحت اسم "Datsun" في البداية.

نمو شركة نيسان اليابانية

خلال الحرب العالمية الثانية، ركزت شركة نيسان على إنتاج الشاحنات والمركبات العسكرية.

وبعد الحرب، استعادت الشركة مصانعها في عام 1955، وفي الستينات دخلت الشركة الأسواق العالمية ونمت مبيعاتها بشكل كبير، وتم إنشاء مصانع في الخارج.

الشراكة العالمية لشركة نيسان

في عام 1999 دخلت نيسان في شراكة استراتيجية مع شركة رينو الفرنسية، ما ساهم في نجاحها العالمي وتحقيق تحول في أدائها.

وفي عام 2009، أطلقت شركة نيسان سيارة "ليف" الكهربائية، وفي عام 2013 أعادت إطلاق علامة "Datsun" لخطوط السيارات منخفضة التكلفة قبل أن تلغيها مرة أخرى في عام 2020، وتم إطلاق قسم "إنفينيتي" للسيارات الفاخرة في عام 1989.

مواصفات سيارة نيسان Datsun

سيارة نيسان داتسون تختلف بشكل كبير لأنها تشير إلى طرازات تاريخية مختلفة تتنوع من سيارات ركاب صغيرة مثل داتسون 100A بمحرك سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 45 حصانا، وتطورت إلى سيارات رياضية.

وأنتجت داتسون 240Z بمحرك قوي 6 سلندر، وشاحنات مثل داتسون 720 بمحركات مختلفة وأحجام متنوعة. 

