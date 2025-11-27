مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية

علق التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر إقامتها غداً الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.



وقال نبيل الكوكي خلال المؤتمر الصحفي: المباراة ستجمع بين فريقين لهما خبرة كبيرة في المعترك الأفريقي خلال السنوات الأخيرة، استعددنا جيدًا للمباراة رغم ضيق الفاصل الزمني الذي يفصل بينها وبين مباراة كايزر شيفز الماضية .



أضاف مدرب المصري: نأمل في تقديم عرض قوي يليق بقدرات لاعبي المصري الفنية والبدنية، ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الغد، لنواصل ما بدأناه في المباراة الافتتاحية من المجموعات.



موعد مباراة المصري وزيسكو يونايتد

يستعد النادي المصري لمواجهة زيسكو يونايتد في المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة، على ستاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.



المصري يتصدر مجموعة الكونفدرالية

نجح النادي المصري في الفوز على منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتصدر الفريق البورسعيدي مجموعته بفارق الأهداف عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والذي تغلب على زيسكو يونايتد بهدف نظيف في إطار منافسات ذات الجولة.



