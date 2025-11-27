اشتراك سنوي 1000 جنيه.. «المحامين» تعلن الدراسة الجديدة لصندوق التكافل الاجتماعي 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت نقابة المحامين أن العمل بالدراسة الجديدة لصندوق التكافل الاجتماعي سيبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك استنادًا إلى تقرير الخبير الاكتواري والموافقة النهائية من عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ويُفتح باب الاشتراك في الصندوق وفقًا للدراسة الجديدة مع بداية العام الجديد (2026)، على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي 1000 جنيه.

ملحوظة هامة: الاشتراك متاح حاليًا لمن يرغب في الاشتراك، ولكن وفقًا للنظام القديم.

مزايا الاشتراك في الصندوق للمشتركين القدامى:

أولًا: في حالة بلوغ سن المعاش (65 سنة):

من تاريخ الانضمام وحتى عام 2021: 1000 جنيه عن كل سنة اشتراك.

من عام 2022 وحتى سن المعاش: 2500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

ثانيًا: في حالة الوفاة أو العجز:

يصرف للورثة مبلغ 55,000 جنيه.

مزايا الاشتراك في الصندوق للمشتركين الجدد:

أولًا: في حالة بلوغ سن المعاش:

يصرف مبلغ 2500 جنيه عن كل سنة اشتراك.

ثانيًا: في حالة الوفاة أو العجز:

خلال الثلاث سنوات الأولى من الاشتراك: 40,000 جنيه.

بداية من السنة الرابعة:

الحد الأدنى: 55,000 جنيه

الحد الأقصى: 85,000 جنيه

الأوراق المطلوبة للاشتراك:

صورة البطاقة الشخصية

صورة كارنيه النقابة + عدد 2 صورة شخصية

إدارة التكافل الاجتماعي – النقابة العامة للمحامين

نقابة المحامين التكافل الاجتماعي الخبير الاكتواري عبد الحليم علام اتحاد المحامين العرب

