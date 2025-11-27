رئيس الوزراء: دول أوروبية تطلب عمالة مصرية مدربة

وجه أحد الصحفيين سؤالا، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقول فيه "كان في تكليف من حضرتك لوزير التربية والتعليم بإعداد خطة لاستغلال 1600 مدرسة في التعليم الفني فما الجديد في هذا الأمر؟

وقال مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن كل التركيز على التعليم الفني، وكان توجيهي بتطوير كل هذه المدارس يتم تطويرها وإدارتها من القطاع الخاص من رجال الصناعة ورجال الإنتاج فهم الأقدر في كفاءة الإدارة وطبيعة احتياج السوق، نحن نعترف بهذا الأمر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على هذا الأمر بجهد كبير وبسرعة جيدة، منوها أننا اليوم لدينا حجم هائل من المدارس الآن يدار بالقطاع الخاص.

وأوضح أن الأهم أننا بدأنا إدخال البعد الدولي وأن الشهادة الحاصل عليها الشاب يكون معترف بها دوليا.

وذكر أن دول أوروبا تطلب مننا عمالة مصرية مدربة لتصديرها للدول الأجنبية، منوها أن اللقاء الذي تم مع رئيس وزراء كرواتيا كان بيكلمني على هذا الأمر وبيقول إننا نحتاج عددا أكبر من العمالة المصرية.