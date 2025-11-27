العدوان على جنين .. إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس بأن طفلين أصيبا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.

إصابة طفلين فلسطينيين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن مصادر طبية، قالت إن طفلين أصيبا برصاص الاحتلال على دوار العودة في مدينة جنين، ووصفت إصابتهما بالخطيرة، فيما أكد المصدر أن الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول الى الإصابات ونقلها.

العدوان على جنين

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حاصرت قوات الكوماندوز الإسرائيلية منزلا في جبل أبو ظهير في محيط مخيم جنين، وأطلقت الرصاص الحي تجاهه، وسط تحليق للطائرات المسيرة والحربية، كما هدمت جرافات الاحتلال أجزاء من المنزل المحاصر.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث حلقت مروحيات سلاح الجو فوق جنين لمساندة قوات الكوماندوز.

وتزامنا مع ذلك بدأت وحدة "المستعريين" التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي نشاطها في جنين، أحد معاقل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات جوية استهدفت "مناطق مفتوحة، كهوفاً، ونقاط اختباء" في شمال الضفة، مؤكداً أنها تُستخدم من قبل "مسلحين" لتخزين الأسلحة والتخطيط لهجمات.