لحظات رعب في جنين: الاحتلال يحاصر شابين فلسطينيين .. ويغرق الحي بالرصاص

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين داخل منزل في حي جبل أبو ظهير في جنين، وسط سماع صوت إطلاق نار كثيف.

عدوان إسرائيلي في جنين

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث حلقت مروحيات سلاح الجو فوق جنين لمساندة قوات الكوماندوز.

وتزامنا مع ذلك بدأت وحدة "المستعريين" التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي نشاطها في جنين، أحد معاقل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات جوية استهدفت "مناطق مفتوحة، كهوفاً، ونقاط اختباء" في شمال الضفة، مؤكداً أنها تُستخدم من قبل "مسلحين" لتخزين الأسلحة والتخطيط لهجمات.

وأمس الأول الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، أن قوة خاصة نفذت عملية مشتركة في محيط مدينة جنين انتهت بـ"تصفية سلطان الغني"، المتهم بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل المستوطن جدعون بيري في 18 أغسطس 2024.

ووفق البيان، فإن الغني كان قد هاجم بيري بـ"مطرقة" قبل أن يستولي على سلاحه ومركبته ويلوذ بالفرار، ما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى مطاردته منذ ذلك الحين.