المستشار الألماني يحذر: الضمانات العسكرية لأوكرانيا شرط لبقاء أوروبا آمنة

أكد المستشار الألماني فريدرش ميرتز، اليوم الخميس على ضرورة أن تحافظ أوكرانيا على قوات مسلحة قوية وأن تحصل على الضمانات، حتى بعد اتفاق السلام.

المصالح الأمنية الأوروبية

وقال المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع ورئيسة الوزراء الإستونية كريستين ميشال، إنه يجب ضمان المصالح الأمنية الأوروبية.

والسبت الماضي أوضح ميرتز على هامش قمة مجموعة العشرين أنه "لا يمكن للحرب أن تنتهي إلا بموافقة أوكرانيا غير المشروطة".

وفد أمريكي يصل روسيا

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو «مستعدة لحوار جدّي»، وأعرب عن توقّع وصول وفد أمريكي إلى روسيا الأسبوع المقبل لمتابعة مسار المفاوضات بشأن النزاع في أوكرانيا، وفقا لـ ذا موسكو تايمز.

وفي السياق ذاته، أكّد مساعد بوتين، يوري أوشاكوف، أن اجتماعًا عُقد في أبوظبي يوم 25 نوفمبر بين وفدين: أحدهما روسي والآخر أوكراني، تضمّن مناقشات حول “قضايا أمنية حسّاسة”، من بينها احتمال توسيع عمليات تبادل أسرى الحرب بين الجانبين.