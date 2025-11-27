أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار

توصلت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن اتفاقية جديدة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2ر8 مليار دولار مدتها 4 سنوات.



وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في بيان على منصة (تليجرام) إن "الحجم الإجمالي للبرنامج يبلغ 2ر8 مليار دولار على مدى أربع سنوات"، موضحة أن هذا البرنامج سيساعد في تمويل النفقات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وجذب دعم خارجي إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا في السنوات القادمة"، وفقا لما أورته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأشارت سفيريدينكو إلى أن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتوقعت موافقة المجلس.



وذكرت سفيريدينكو أن صندوق النقد الدولي أكد على مرونة اقتصاد أوكرانيا، وأشار إلى أنه على الرغم من الهجمات على قطاعي الطاقة والبنية التحتية، يواصل الاقتصاد عمله، وتظهر أوكرانيا قدرتها على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار في ظل أصعب الظروف.



ولفتت رئيسة الوزراء الأوكرانية إلى أن حكومتها أعدت ميزانية عام 2026 بما يتماشى مع إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، وتتوقع الحكومة دعما من أعضاء البرلمان الأوكراني خلال إقرار الموازنة العامة للدولة ككل.



وشددت على أن أوكرانيا تواصل مسارها الإصلاحي، وأنها مستعدة لمواصلة تنفيذ سياسات مكافحة اقتصاد الظل، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام.

