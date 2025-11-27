قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا
ترامب يعلن عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن
ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج إلى 36 قتيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار

رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو
رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو
أ ش أ

توصلت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن اتفاقية جديدة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2ر8 مليار دولار مدتها 4 سنوات.


وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في بيان على منصة (تليجرام) إن "الحجم الإجمالي للبرنامج يبلغ 2ر8 مليار دولار على مدى أربع سنوات"، موضحة أن هذا البرنامج سيساعد في تمويل النفقات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وجذب دعم خارجي إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا في السنوات القادمة"، وفقا لما أورته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.


وأشارت سفيريدينكو إلى أن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتوقعت موافقة المجلس.


وذكرت سفيريدينكو أن صندوق النقد الدولي أكد على مرونة اقتصاد أوكرانيا، وأشار إلى أنه على الرغم من الهجمات على قطاعي الطاقة والبنية التحتية، يواصل الاقتصاد عمله، وتظهر أوكرانيا قدرتها على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار في ظل أصعب الظروف.


ولفتت رئيسة الوزراء الأوكرانية إلى أن حكومتها أعدت ميزانية عام 2026 بما يتماشى مع إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، وتتوقع الحكومة دعما من أعضاء البرلمان الأوكراني خلال إقرار الموازنة العامة للدولة ككل.


وشددت على أن أوكرانيا تواصل مسارها الإصلاحي، وأنها مستعدة لمواصلة تنفيذ سياسات مكافحة اقتصاد الظل، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام.
 

صندوق النقد الدولي برنامج تسهيل الصندوق الممدد رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو تمويل النفقات الأساسية الاستقرار المالي الكلي وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

ترشيحاتنا

د.محمد أبو الفضل بدران

بيت الشعر بالأقصر يختار أبو الفضل بدران شخصية العام الثقافية

عبور وانتصار

" عبور وانتصار" يواصل نجاحه ويمد 15 ليلة إضافية للجمهور

الهام شاهين

مازن الغرباوي : تكريم إلهام شاهين هو تكريم لرحلة صدق وفن لها أثر لا يُمحى في الوجدان

بالصور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد