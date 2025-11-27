الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69799

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الخميس/، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و799، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170 ألفا و972، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 14 شهداء (بينهم 5 شهداء جدد، و9 انتُشلت جثامينهم).