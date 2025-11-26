الكرملين: الدعوات المطالبة بإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة التسوية السلمية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الدعوات داخل الولايات المتحدة لإقالة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، عقب نشر نصوص مزعومة لمحادثاته مع مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، هي محاولة لعرقلة التقدم الهش نحو تسوية سلمية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف -في إشارة إلى نصوص المحادثات المنسوبة إلى ويتكوف وأوشاكوف المتاحة للعامة-: "أولا، لا يوجد ما يدعو للقلق بشكل خاص في هذا الشأن. سواء تجاهلنا صحة هذا الأمر أم لا".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "الرئيس ترامب نفسه -بالمناسبة- تحدث بشكل غير مباشر دفاعا عن ويتكوف، فهذه هي وظيفة المفاوض المعتادة"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن الدافع وراء إقالة ويتكوف على الأرجح هو الرغبة في عرقلة الزخم المتواضع نحو حل النزاع بالوسائل الدبلوماسية. وأضاف: "على الأرجح، تهدف الدعوات المطالبة بإقالة ويتكوف في المقام الأول إلى تخريب الجهود الجارية للتوصل إلى حل سلمي". "وبالطبع، لن يتردد الكثيرون في محاولة عرقلة هذه العملية".