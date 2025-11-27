قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
أخبار العالم

جيش غينيا-بيساو يعلن قائداً للمجلس العسكري وسط غموض حول مصير الرئيس المخلوع

الجنرال هورتا إنتا-آ رئيساً للحكومة العسكرية
القسم الخارجي

أعلن جنود في غينيا-بيساو، يوم الخميس، اختيار قائد جديد للمجلس العسكري الحاكم، ما رسّخ عملية الاستيلاء القسري على السلطة التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقام القيادة العليا للجيش بتنصيب الجنرال هورتا إنتا-آ رئيساً للحكومة العسكرية، التي ستشرف على فترة انتقالية مدتها عام واحد، وذلك وفق بيان بثّه التلفزيون الرسمي.

وقال إنتا-آ، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش حتى وقوع الانقلاب وكان حليفاً مقرّباً من الرئيس المخلوع أومارو سيسوكو أمبالو "عجز الفاعلين السياسيين عن وقف تدهور المناخ السياسي هو ما دفع القوات المسلحة إلى التدخل."

ولا يزال مكان وجود أمبالو مجهولاً حتى الخميس، إذ كان قد صرّح لوسائل إعلام فرنسية، يوم الأربعاء، بأنه اعتُقل على يد جنود بينما كانت طلقات نارية تُسمَع بالقرب من القصر الرئاسي.

في المقابل، اتهمت قوى المعارضة أمبالو بفبركة الانقلاب لتجنب هزيمته في الانتخابات التي جرت الأحد وشهدت تنافساً شديداً.

وقال منافسه فرناندو دياس، الذي أعلن هو الآخر فوزه في الانتخابات، إن الاستيلاء العسكري على السلطة واعتقال أمبالو المزعوم “مفتعلان” بهدف تعطيل إعلان النتائج المنتظر صدورها الخميس.

غينيا بيساو الجنرال هورتا إنتا آ رئيس أركان الجيش أومارو سيسوكو أمبالو فرناندو دياس اعتقال أمبالو

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

صورة أرشيفية

الاثنين.. إجراء القرعة العلانية لدور النشر المشاركة في الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فتاوى

فتاوى| النيابة في العمرة.. الإفتاء توضح ضوابطها الشرعية.. أجد نفسي في تكرار العمرة فهل آثم على عدم الحج؟.. كيف نستعين على الصبر عند وقوع البلاء؟

وزيرة التنمية المحلية

باستثمارات 32 مليار جنيه.. برنامج التنمية المحلية بالصعيد ساهم في تحسين جودة الخدمات لـ 8 ملايين مصري

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

