جيش غينيا-بيساو يعلن قائداً للمجلس العسكري وسط غموض حول مصير الرئيس المخلوع

أعلن جنود في غينيا-بيساو، يوم الخميس، اختيار قائد جديد للمجلس العسكري الحاكم، ما رسّخ عملية الاستيلاء القسري على السلطة التي بدأت عقب الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقام القيادة العليا للجيش بتنصيب الجنرال هورتا إنتا-آ رئيساً للحكومة العسكرية، التي ستشرف على فترة انتقالية مدتها عام واحد، وذلك وفق بيان بثّه التلفزيون الرسمي.

وقال إنتا-آ، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش حتى وقوع الانقلاب وكان حليفاً مقرّباً من الرئيس المخلوع أومارو سيسوكو أمبالو "عجز الفاعلين السياسيين عن وقف تدهور المناخ السياسي هو ما دفع القوات المسلحة إلى التدخل."

ولا يزال مكان وجود أمبالو مجهولاً حتى الخميس، إذ كان قد صرّح لوسائل إعلام فرنسية، يوم الأربعاء، بأنه اعتُقل على يد جنود بينما كانت طلقات نارية تُسمَع بالقرب من القصر الرئاسي.

في المقابل، اتهمت قوى المعارضة أمبالو بفبركة الانقلاب لتجنب هزيمته في الانتخابات التي جرت الأحد وشهدت تنافساً شديداً.

وقال منافسه فرناندو دياس، الذي أعلن هو الآخر فوزه في الانتخابات، إن الاستيلاء العسكري على السلطة واعتقال أمبالو المزعوم “مفتعلان” بهدف تعطيل إعلان النتائج المنتظر صدورها الخميس.