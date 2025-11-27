قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: مستعدون لحوار جدّي.. وخطة ترامب تشكّل أساسًا لسلام أوكرانيا

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو «مستعدة لحوار جدّي»، وأعرب عن توقّع وصول وفد أمريكي إلى روسيا الأسبوع المقبل لمتابعة مسار المفاوضات بشأن النزاع في أوكرانيا، وفقا لـ ذا موسكو تايمز. 

وفي السياق ذاته، أكّد مساعد بوتين، يوري أوشاكوف، أن اجتماعًا عُقد في أبوظبي يوم 25 نوفمبر بين وفدين: أحدهما روسي والآخر أوكراني، تضمّن مناقشات حول “قضايا أمنية حسّاسة”، من بينها احتمال توسيع عمليات تبادل أسرى الحرب بين الجانبين. 

أوضح أوشاكوف أن الوفد الروسي كان يتولّى “قضايا عملية معقدة وحساسة”، فيما أشار إلى أن الجانب الأوكراني شارك في المحادثات. 

وأضاف أن الجانب الأمريكي، عبر مسؤول عسكري رفيع - دان دريسكول (وزير الجيش الأمريكي) - حضر إلى أبوظبي والتقى بممثلين روس، في إطار جهود الوساطة والتفاوض. 

ورغم ذلك، نفى الكرملين أن يكون أي “خطة سلام أمريكية” - جرى تداولها مؤخرًا - قد نوقشت خلال الاجتماع في أبوظبي، مشيرًا إلى أن التركيز اقتُصر على قضايا تبادل الأسرى والقضايا الأمنية. 

وتاتي هذه التطورات في إطار جولة دبلوماسية مكثّفة بعد إعادة صياغة مقترح سلام أميركي-أوكراني، وشروط روسية مرتقبة قبل الموافقة على أي هدنة أو اتفاق، حسب رويترز.

كما تعكس جهود الوساطة التي تقوم بها دول مثل الإمارات، حيث سبق أن أشاد بوتين بدورها في تسهيل تبادل أسرى سابق بين روسيا وأوكرانيا في 2025، ما يشير إلى أن أبوظبي تواصل لعب دور محوري في المسار الدبلوماسي. 

ويمثل إعلان بوتين عن استعداد للحوار واستقبال وفد أمريكي — إن تحقق — فرصة لتخفيف التوتر وتحريك مسار المفاوضات.

ويؤشر اجتماع أبوظبي إلى إمكانية تسريع تبادل الأسرى، ما قد يمهّد لاتفاقات أوسع أو تهدئة مؤقتة.

ويأتي نفي مناقشة “خطة سلام أمريكية” في أبوظبي لينبه إلى أن أي تقدم جدّي سيعتمد على موافقة موسكو على شروطها الأمنية والاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو والولايات المتحدة “متفقتان من حيث المبدأ على أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا يمكن أن تُستخدم كأساس لمفاوضات واتفاقات مستقبلية”. 

وأوضح بوتين أن الخطة - رغم أنها ما تزال بحاجة إلى معالجة تقنية وتفصيلات دقيقة - تُعد “منطلقًا واقعيًا” لخفض التصعيد وفتح مسار تفاوضي أكثر جدّية بين الأطراف المعنية. 

وشدد على أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يراعي المصالح الأمنية الروسية، وفي الوقت نفسه يقدم تصورًا قابلًا للتطبيق لوقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار الإقليمي.

فلاديمير بوتين موسكو الرئيس الروسي روسيا أوكرانيا دان دريسكول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

وزيرة التخطيط :الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9 % ليصل إلى 167.6 مليار جنيه مستحوذاً على نحو 66% من اجمالي الاستثمارات

تعاون مصري صيني

اتفاقية تعاون وبيان مشترك بين الأعلى للآثار والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بالصين

مهرجان العسل المصري

جودة عالمية وتخفيضات تصل لـ 30%.. العسل المصري يثبت مكانته عالميا بمهرجانه الثامن

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد