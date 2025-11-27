ترامب يعلن عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، حادث إطلاق النار الذي شهدته العاصمة (واشنطن)، على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض، ووصفه بـ"الاعتداء الشنيع والعمل الشرير والإرهابي".



وقال ترامب - في كلمة مقتضبة إلى الشعب الأمريكي - "لقد كانت جريمة ضد أمتنا بأكملها، وضد الإنسانية"، مضيفا أن وزارة الأمن الداخلي "واثقة" بأن المشتبه به في الحادث وصل إلى الولايات المتحدة من أفغانستان.



وتابع: "أؤكد أنه بناء على أفضل المعلومات المتاحة؛ فإن وزارة الأمن الداخلي واثقة من أن المشتبه به المحتجز هو أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان التي تعتبر قطعة من الجحيم على الأرض".



وانتقد ترامب سلفه، الرئيس السابق جو بايدن، مشيرا إلى أن المشتبه به "جاء إلى الولايات المتحدة من قبل إدارة بايدن في سبتمبر 2021".



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - نقلا عن ثلاثة مسئولين أمنيين مطلعين على القضية - أنه تم تحديد هوية المشتبه به بأنه "رحمن الله لاكانوال".



وعقب تصريح ترامب، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم - على منصة "إكس" - إن المشتبه به جاء إلى الولايات المتحدة في 8 سبتمبر 2021، خلال ولاية إدارة بايدن.



ودعا ترامب إلى إعادة النظر في أوضاع جميع المهاجرين الأفغان الذين دخلوا البلاد في عهد بايدن، وقال: "يجب علينا الآن إعادة النظر في أوضاع كل أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان في عهد بايدن، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إبعاد أي أجنبي من أي بلد لا ينتمي إلينا أو لا يضيف فائدة لبلادنا".



ووصف ترامب، بايدن بأنه "رئيس كارثي"، معربا عن أسفه لما وصفه بـ " 20 مليون أجنبي مجهول الهوية وغير خاضعين للتدقيق"؛ دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة سلفه، واصفا ذلك بأنه "خطر على بقائنا"، داعيا إلى إعادة النظر في كل شخص دخل من أفغانستان خلال رئاسة بايدن.