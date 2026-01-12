توقيع عقد توريد وبناء ثلاثة قاطرات طراز «عزيمة» بهيئة قناة السويس

وقعت شركة التمساح لبناء السفن، أحدي شركات هيئة قناة السويس، عقد توريد ثلاثة قاطرات بحرية من طراز «عزيمة» لصالح إدارتي الكراكات والتحركات بالهيئة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية هيئة قناة السويس الهادفة إلى تطوير وتحديث الأسطول البحري وتعزيز كفاءة منظومة التشغيل

ويأتي هذا التعاقد ضمن جهود الهيئة المستمرة لدعم قدراتها الفنية والتشغيلية، والاعتماد على قاطرات حديثة ذات كفاءة عالية، قادرة على تلبية متطلبات العمل في مختلف الظروف، بما يسهم في دعم تطوير وحدات هيئه قناة السويس.



علما بان القاطرات طراز «عزيمة» تتمتع بإمكانات فنية متطورة، وقدرات تشغيلية عالية، تعزز من كفاءة أعمال المناورة والخدمات البحرية، بما يتماشى مع المكانة العالمية لقناة السويس ودورها المحوري في التجارة الدولية.



تعكس هذه الخطوة حرص هيئة قناة السويس على مواصلة خطط التطوير الشامل، ومواكبة أحدث النظم والتقنيات البحرية، بما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وترسيخ ريادتها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.