بورصة عمان تغلق على تراجع طفيف في المؤشرات وسط تداول 9.7 مليون دينار

أ ش أ

سجل حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، نحو 9.7 مليون دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 13.7 مليون دولار أمريكي، وتم تداول 3.2 مليون سهم من خلال 2,688 عقداً.



وأغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند 3,422 نقطة، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.09%.



وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات الـ97 المتداولة اليوم مع جلسة التداول السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما سجلت 32 شركة انخفاضاً.



وعلى مستوى القطاعات، انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.12%، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعاً بنسبة 0.10%.