اقتصاد

5.5 مليار يورو تبادلا تجاريا يدفع مصر وألمانيا للتحضير لدورة جديدة من اللجنة المشتركة

صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

استقبل الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، كلاً من الدكتور ميجيل سيكو، المستشار التجاري بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله، رئيسة الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وذلك في إطار متابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث الاستعدادات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
 

وأكد الشريف خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية-الألمانية، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع ألمانيا باعتبارها قوة اقتصادية عالمية وشريكاً تكنولوجياً موثوقاً لمصر، فضلاً عن دورها المحوري كشريك تجاري واستثماري رئيسي. 

وأعرب عن تطلع الجانب المصري إلى زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.


وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5.5 مليار يورو خلال عام 2024، فيما وصلت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر إلى نحو 3 مليارات يورو حتى نهاية فبراير 2025، موضحاً أن عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري يبلغ نحو 1738 شركة، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.


وتناول اللقاء بصورة رئيسية الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية-الألمانية، حيث جرى التنسيق بشأن الملفات الفنية والاقتصادية المقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة. وأكد الدكتور الشريف أن اللجنة تُعد إحدى أهم الآليات المؤسسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل، ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.


كما استعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري-الألماني، والمقرر تنظيمه بالتوازي مع أعمال اللجنة، حيث تم بحث آليات حشد ومشاركة كبرى الشركات المصرية والألمانية، بما يضمن أن يشكل المنتدى منصة فاعلة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.


ومن جانبه، أعرب المستشار التجاري الألماني عن حرص بلاده على إنجاح أعمال الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ومستوى التعاون المتنامي بين مصر وألمانيا، ويخدم المصالح المشتركة للجانبين.

