سيدات طائرة الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر الليلة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة “سيدات” بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وتأهلت سيدات الزمالك إلى المباراة النهائية من البطولة بعد الفوز على دلفي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي صالة نادي الاتحاد السكندري ، في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويطمح فريق “سيدات” الزمالك لحصد بطولة كأس مصر للموسم الحالي، بعدما توج بها الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 3-0.