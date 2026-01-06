رئيس التمثيل التجاري يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون التجاري وتوطين الصناعة

بحث عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري مع يفغيني سوبوليفسكي سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في إطار الحرص المشترك على تعميق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء آفاق زيادة حجم التبادل التجاري الذي سجل نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على مضاعفة هذا الرقم بما يعكس متانة العلاقات الثنائية، إلى جانب تحديد عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك لدفع التعاون خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الطرفان فرص توطين الصناعات البيلاروسية في مصر، وبصفة خاصة صناعة الجرارات التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرة ممتدة، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لدراسة آليات التنفيذ ووضع تصور عملي للتعاون الصناعي المشترك.

وأكد الجانبان أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة خلال العام الجاري في بيلاروسيا، برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عن الجانب المصري، مع بحث الموضوعات المقترحة على جدول الأعمال، والاتفاق على تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة.

وتطرق اللقاء إلى سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، وبحث أوجه الدعم الحكومي اللازمة لتعزيز دوره في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز الشريف أن الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي بلغت نحو 23 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 21.5 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو يقارب 7 في المئة، مشيرًا إلى أن الفاكهة الطازجة وعلى رأسها الموالح تصدرت الصادرات المصرية، تلتها الخضروات والمنتجات الغذائية المصنعة، فيما جاءت الجرارات على رأس الواردات المصرية من بيلاروسيا.

وشهد الاجتماع مشاركة يفغيني بيلوف المستشار التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، ونها كمال نائب مدير إدارة شؤون أوروبا بالتمثيل التجاري، وماجد مجدي مسؤول ملف بيلاروسيا بالإدارة.