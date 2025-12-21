قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
اقتصاد

التمثيل التجاري ينظم الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المصرية - الباكستانية

جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

نظمت إدارة شئون اسيا والدول الاقيانوسية بالتمثيل التجاري الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المصرية - الباكستانية المعنية بالتجارة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (Video Conference)، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الوطنية المعنية من الجانبين، من بينها وزارات الخارجية، والصناعة، والنقل، والزراعة، ومصلحة الجمارك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، الحجر الزراعي، وهيئة قناة السويس، هيئة النقل البحري وكذا كل من السفير المصري بسفارة جمهورية مصر العربية في باكستان وسفارة دولة باكستان بالقاهرة ونظرائهم من الجهات المعنية من الجانب الباكستاني وذلك استكمالًا لأعمال مجموعة العمل المشتركة وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجاري المصري لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وقد افتتح الاجتماع د عبد العزيز الشريف - وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري رئيس الجانب المصري مرحبًا بالسادة المشاركين، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار النسخة الثانية لاجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى أن الاجتماع السابق لمجموعة العمل كان قد عُقد في إسلام أباد عام 2019، ومؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ترتكز على أسس سياسية واقتصادية قوية تنطلق علي مدار السنوات الماضية من سلسلة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين المصري والباكستاني كان أخرها زيارة وزير الخارجية المصري الي باكستان في شهر ديسمبر الجاري ومشاركة وزير التجارة الباكستاني في اجتماعات وزراء تجارة دول الثماني النامية D8 والتي عقدت في القاهرة بتاريخ 2 ديسمبر 2025.

التبادل التجاري

أضاف الشريف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 217 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024 مقارنة بنحو 215 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مشيرًا إلى أن تلك الارقام لا تعكس الإمكانات المتاحة لدى البلدين، كما أشار إلى أن مصر تستضيف نحو 176 شركة باكستانية باستثمارات أجنبية مباشرة تُقدَّر بحوالي 36 مليون دولار أمريكي، تتركز في قطاعات المنسوجات، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.

الشركات الباكستانية

كما اشار الشريف الي اهتمام العديد من الشركات الباكستانية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة ببدء انشطتهم في السوق المصرية في مجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجرارات والمنسوجات وغيرها من المجالات موضحا ما الاتفاق عليه مع الجانب الباكستاني من اعداد خطة تنفيذية تتضمن العمل على تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية خلال الفترة القادمة في المجالات ذات الأولوية للبلدين.

 التعاون الجمركي

كما تم استعراض فرص التعاون في المجالات المختلفة من ضمنها التعاون الجمركي، حيث استعرض الجانب المصري مقترحات لتعزيز التعاون بين الجمارك المصرية والباكستانية شملت تبادل الخبرات في مجالات التحديث الجمركي وبناء القدرات ومكافحة التهرب الجمركي، وكذا النقل البحري والخدمات اللوجستية، مع التركيز على دور هيئة قناة السويس، حيث أبدت الهيئة اهتمامها بالتعاون في مجالات إصلاح وصيانة السفن، وتطوير الموانئ، والتدريب البحري، وبناء السفن، تعزيز التعاون الزراعي والصناعي، وفتح مجال امام تصدير المنتجات الحيوانية الي مصر، والتعاون في مجال المصايد السمكية، ومقترح توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تنمية التجارة الباكستانية TDAP والتمثيل التجاري المصري.

وفي ختـــام الاجتماع، نوه الوزير المفوض التجاري  سيد فؤاد مدير إدارة شئون اسيا والدول الأقيانوسية الى انه تم الاتفاق بين الجهات المصرية والباكستانية علي مواصلة التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يضمن خدمة الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية وتحقيق التوازن في المصالح لجميع الاطراف.

شارك في الاجتماع كل من السيد الوزير المفوض التجاري  راجي نبيل نائب مدير إدارة الدول الاسيوية والمستشار التجاري  احمد سيف النصر والسكرتير الثاني التجاري  احمد عادل غانم بالإدارة الآسيوية والسيدة الملحق التجاري  جهاد أحمد شلتوت.

 

التمثيل التجاري المصرية الباكستانية النقل البحري التبادل التجاري التعاون الجمركي

