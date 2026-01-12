قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
الكاف يظهر العين الحمرا .. ننشر بيان 4 وقائع في ربع نهائي أمم إفريقيا
ما الموقف القانوني للنواب المتغيبين عن حلف اليمين؟
متجاهلة واقعة كفر الشيخ.. العليا لانتخابات المهندسين: جميع الإجراءات تمت دون أزمات
الجيش السوري : سنواجه أي تحرك عسكري لـ قسد برد عنيف
اقتصاد

الأسعار نزلت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين| اعرف وصلت كام

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أمل مجدى

تعتمد شريحة كبيرة من الأسر على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين، في ظل استمرار تقلبات أسعار اللحوم الحمراء، ما يجعل متابعة أسعار الدواجن أمرًا يوميًا للمواطنين.

سعر الفراخ البيضاء اليوم


تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 12 يناير 2026 مقارنة بالأيام الماضية، حيث تراوح سعر الكيلو في البورصة بين 70 و71 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن الحمراء (الساسو)
 

تراوح سعر الكيلو للدواجن الحمراء بين 87 و88 جنيهًا، لتباع في الأسواق للمستهلك بأسعار تتراوح بين 97 و98 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره جنيهين.


سعر كيلو البانيه اليوم

استقر سعر كيلو البانيه نسبيًا، حيث تراوح بين 190 و200 جنيه، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتجهيز، ويظل البانيه من المنتجات الأعلى سعرًا داخل سوق الدواجن.

أسعار البيض اليوم في مصر


يهتم المواطنون بشكل كبير بأسعار البيض، خاصة مع استخدامه اليومي في المنازل.
وسجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم سعر 133 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 143 جنيهًا، مع استقرار نسبي مقارنة بالأيام الماضية.

أما كرتونة البيض الأبيض، فقد سجلت 125 جنيهًا جملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 135 جنيهًا، وسط هدوء في حركة الأسعار.

وأرجع تجار الدواجن انخفاض الأسعار إلى تحسن نسبي في حجم المعروض، إلى جانب تراجع الطلب مقارنة بالفترات السابقة.

الدواجن أسعار الدواجن سعر كيلو البانيه سعر كرتونة البيض سعر الدواجن والبيض

