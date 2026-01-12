الأسعار نزلت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين| اعرف وصلت كام

تعتمد شريحة كبيرة من الأسر على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين، في ظل استمرار تقلبات أسعار اللحوم الحمراء، ما يجعل متابعة أسعار الدواجن أمرًا يوميًا للمواطنين.

سعر الفراخ البيضاء اليوم



تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 12 يناير 2026 مقارنة بالأيام الماضية، حيث تراوح سعر الكيلو في البورصة بين 70 و71 جنيهًا.

سعر الدواجن الحمراء (الساسو)



تراوح سعر الكيلو للدواجن الحمراء بين 87 و88 جنيهًا، لتباع في الأسواق للمستهلك بأسعار تتراوح بين 97 و98 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره جنيهين.



سعر كيلو البانيه اليوم

استقر سعر كيلو البانيه نسبيًا، حيث تراوح بين 190 و200 جنيه، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتجهيز، ويظل البانيه من المنتجات الأعلى سعرًا داخل سوق الدواجن.

أسعار البيض اليوم في مصر



يهتم المواطنون بشكل كبير بأسعار البيض، خاصة مع استخدامه اليومي في المنازل.

وسجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم سعر 133 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 143 جنيهًا، مع استقرار نسبي مقارنة بالأيام الماضية.

أما كرتونة البيض الأبيض، فقد سجلت 125 جنيهًا جملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 135 جنيهًا، وسط هدوء في حركة الأسعار.

وأرجع تجار الدواجن انخفاض الأسعار إلى تحسن نسبي في حجم المعروض، إلى جانب تراجع الطلب مقارنة بالفترات السابقة.